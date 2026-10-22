Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat!

13 vegyes kérdés történelemből, tudományból, filmekből és magyar érdekességekből – derítsd ki, mennyire állod meg a helyed egy igazi vetélkedőn!

Van, aki a filmes idézeteknél villan, van, aki a tudománynál, és persze mindig akad valaki, aki a magyar történelemből vágja be a legtöbb pontot. Ez a kvíz mindhárom típusnak kedvez, hiszen alaposan összekevertük a témákat.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Találkozol majd híres festőkkel, egy nagy hatású amerikai elnökkel, egy magyar tudóssal, akinek elve nélkül ma nem létezne a laptopod, és persze egy kis gasztronómiával is – mert lecsó nélkül nincs igazi magyar nyár.

A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy ha valamelyiken elcsúszol, a következőnél simán kárpótolhatod magad. Nincs szükség enciklopédikus tudásra, csak jó megfigyelőkészségre és egy kis hétköznapi műveltségre. Olvass még a témában 5 ritka helyesírási kivétel, amit csak a legjobbak írnak le jól: köztük vagy? „Sátáncsillag volt a kislány arcára tetoválva” -Sokkoló első találkozások a gyerek új párjával Okosabb vagy, mint egy meteorológus? Teszteld a tudásodat! Amikor a szerelem mérgezővé válik – ezt tanultam a Végzetes szerelem című Netflix sorozatból

Kattints, válaszolj a 13 kérdésre, és nézd meg, hány pontot gyűjtesz össze – a végén kiderül, méltó versenytársa lennél-e egy igazi vetélkedő döntősének!

0% Ki volt Hunyadi Mátyás édesapja, a híres hadvezér? Szilágyi Mihály Hunyadi János Kinizsi Pál Helyes! Helytelen! Hunyadi János kormányzóként irányította az országot, és nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári győzelem is. Tovább >> Melyik részecske alkotja az atommag pozitív töltésű összetevőjét? Proton Neutron Elektron Helyes! Helytelen! A proton pozitív töltésű részecske, amely a neutronokkal együtt alkotja az atommagot. Tovább >> Melyik magyar festő alkotása a 'Siralomház' című festmény? Székely Bertalan Benczúr Gyula Munkácsy Mihály Helyes! Helytelen! Munkácsy Mihály 1869-ben festette ezt a művet, amellyel elnyerte a párizsi szalon aranyérmét, és nemzetközi hírnevet szerzett. Tovább >> Melyik a legkisebb csont az emberi testben? Csuklócsont Bordaporc Kengyelcsont (stapes) Helyes! Helytelen! A középfülben található kengyelcsont mindössze néhány milliméteres, mégis kulcsszerepet játszik a hallásban. Tovább >> Melyik magyar tudós nevéhez fűződik a mai számítógépek alapját adó architektúra kidolgozása? Kármán Tódor Szilárd Leó Neumann János Helyes! Helytelen! Neumann János az 1940-es években dolgozta ki azt az elvet, amely szerint a program és az adatok ugyanabban a memóriában tárolhatók. Tovább >> Melyik svéd együttes adta elő a világhírű 'Dancing Queen' című dalt? Roxette Ace of Base ABBA Helyes! Helytelen! Az ABBA 1976-ban adta ki a dalt, amely azóta is az egyik legismertebb popsláger. Tovább >> Melyik ország a világ legnagyobb szigetekből álló állama? Fülöp-szigetek Indonézia Japán Helyes! Helytelen! Indonézia több mint 17 ezer szigetből áll, és Ázsia, valamint Óceánia határán terül el. Tovább >> Mi adja a hagyományos magyar lecsó ízének alapját a paprika és paradicsom mellett? Hagyma Zeller Fokhagyma Helyes! Helytelen! A megdinsztelt hagyma adja a lecsó ízének alapját, amelyre aztán a paprika és a paradicsom kerül. Tovább >> Ki volt az Amerikai Egyesült Államok első elnöke? Thomas Jefferson John Adams George Washington Helyes! Helytelen! George Washington 1789-től 1797-ig töltötte be az elnöki posztot, és a mai napig az egyik legtiszteltebb amerikai államférfi. Tovább >> Melyik híres holland festő vágta le saját fél fülét egy idegösszeomlás során? Vincent van Gogh Rembrandt Johannes Vermeer Helyes! Helytelen! Van Gogh 1888-ban, egy heves vitát követően sebesítette meg magát, az esetet élete egyik legismertebb epizódjaként tartják számon. Tovább >> Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat! Egyelőre a nézőtéren a helyed Nem baj, ha most néhány kérdésnél elcsúsztál – a tudás nem egyik napról a másikra gyűlik össze, hanem apránként, egy-egy érdekes cikk vagy kvíz kapcsán. A fontos, hogy szívesen próbáltad ki magad, és most már tudod, mire figyelj legközelebb. Gyere vissza egy újabb kvízzel, és meglátod, egyre jobban fog menni! Szilárd középmezőny, erős tartalékokkal Látszik, hogy van egy jó alap tudásod, amire bátran lehet építeni – a kérdések jó részénél magabiztosan rávágtad a választ. Akadt azért pár buktató is, de ez teljesen természetes egy ilyen vegyes kvíznél. Egy kis finomítással simán beférnél egy vetélkedő középmezőnyébe, sőt, talán még feljebb is. Igazi vetélkedő-esélyes vagy Lenyűgöző teljesítmény! Úgy tűnik, otthonosan mozogsz a történelemben, a tudományban, a filmek világában és a magyar érdekességek között is. Bármelyik kvízműsorban megállnád a helyed – a döntőbe simán bejutnál, sőt, talán még a fődíjért is versenyben lennél. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármennyi pontot is szereztél, a lényeg, hogy jól szórakoztál közben – és most már legalább egy jó sztorival többed van a következő társasági beszélgetéshez!

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