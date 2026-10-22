október 22. Előd napja Ma: 16°C Holnap: 15°C 🌧️
október 22. Előd napja Ma: 16°C Holnap: 15°C 🌧️
Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat!
Pexels

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Felveszed a versenyt egy tudományos...

Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.22.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

13 vegyes kérdés történelemből, tudományból, filmekből és magyar érdekességekből – derítsd ki, mennyire állod meg a helyed egy igazi vetélkedőn!

Van, aki a filmes idézeteknél villan, van, aki a tudománynál, és persze mindig akad valaki, aki a magyar történelemből vágja be a legtöbb pontot. Ez a kvíz mindhárom típusnak kedvez, hiszen alaposan összekevertük a témákat.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

Találkozol majd híres festőkkel, egy nagy hatású amerikai elnökkel, egy magyar tudóssal, akinek elve nélkül ma nem létezne a laptopod, és persze egy kis gasztronómiával is – mert lecsó nélkül nincs igazi magyar nyár.

A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy ha valamelyiken elcsúszol, a következőnél simán kárpótolhatod magad. Nincs szükség enciklopédikus tudásra, csak jó megfigyelőkészségre és egy kis hétköznapi műveltségre.

Olvass még a témában

Kattints, válaszolj a 13 kérdésre, és nézd meg, hány pontot gyűjtesz össze – a végén kiderül, méltó versenytársa lennél-e egy igazi vetélkedő döntősének!

0%

Ki volt Hunyadi Mátyás édesapja, a híres hadvezér?

Helyes! Helytelen!

Hunyadi János kormányzóként irányította az országot, és nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári győzelem is.

Melyik részecske alkotja az atommag pozitív töltésű összetevőjét?

Helyes! Helytelen!

A proton pozitív töltésű részecske, amely a neutronokkal együtt alkotja az atommagot.

Melyik magyar festő alkotása a 'Siralomház' című festmény?

Helyes! Helytelen!

Munkácsy Mihály 1869-ben festette ezt a művet, amellyel elnyerte a párizsi szalon aranyérmét, és nemzetközi hírnevet szerzett.

Melyik a legkisebb csont az emberi testben?

Helyes! Helytelen!

A középfülben található kengyelcsont mindössze néhány milliméteres, mégis kulcsszerepet játszik a hallásban.

Melyik magyar tudós nevéhez fűződik a mai számítógépek alapját adó architektúra kidolgozása?

Helyes! Helytelen!

Neumann János az 1940-es években dolgozta ki azt az elvet, amely szerint a program és az adatok ugyanabban a memóriában tárolhatók.

Melyik svéd együttes adta elő a világhírű 'Dancing Queen' című dalt?

Helyes! Helytelen!

Az ABBA 1976-ban adta ki a dalt, amely azóta is az egyik legismertebb popsláger.

Melyik ország a világ legnagyobb szigetekből álló állama?

Helyes! Helytelen!

Indonézia több mint 17 ezer szigetből áll, és Ázsia, valamint Óceánia határán terül el.

Mi adja a hagyományos magyar lecsó ízének alapját a paprika és paradicsom mellett?

Helyes! Helytelen!

A megdinsztelt hagyma adja a lecsó ízének alapját, amelyre aztán a paprika és a paradicsom kerül.

Ki volt az Amerikai Egyesült Államok első elnöke?

Helyes! Helytelen!

George Washington 1789-től 1797-ig töltötte be az elnöki posztot, és a mai napig az egyik legtiszteltebb amerikai államférfi.

Melyik híres holland festő vágta le saját fél fülét egy idegösszeomlás során?

Helyes! Helytelen!

Van Gogh 1888-ban, egy heves vitát követően sebesítette meg magát, az esetet élete egyik legismertebb epizódjaként tartják számon.

Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat!
Egyelőre a nézőtéren a helyed

Young woman smiling in a european town square

Nem baj, ha most néhány kérdésnél elcsúsztál – a tudás nem egyik napról a másikra gyűlik össze, hanem apránként, egy-egy érdekes cikk vagy kvíz kapcsán. A fontos, hogy szívesen próbáltad ki magad, és most már tudod, mire figyelj legközelebb. Gyere vissza egy újabb kvízzel, és meglátod, egyre jobban fog menni!
Szilárd középmezőny, erős tartalékokkal

A Suttogó a Netflixen

Látszik, hogy van egy jó alap tudásod, amire bátran lehet építeni – a kérdések jó részénél magabiztosan rávágtad a választ. Akadt azért pár buktató is, de ez teljesen természetes egy ilyen vegyes kvíznél. Egy kis finomítással simán beférnél egy vetélkedő középmezőnyébe, sőt, talán még feljebb is.
Igazi vetélkedő-esélyes vagy

Close-up of a student filling out a multiple-choice exam in a quiet classroom setting.

Lenyűgöző teljesítmény! Úgy tűnik, otthonosan mozogsz a történelemben, a tudományban, a filmek világában és a magyar érdekességek között is. Bármelyik kvízműsorban megállnád a helyed – a döntőbe simán bejutnál, sőt, talán még a fődíjért is versenyben lennél.

Oszd meg az eredményed:

Tetszett a teszt?

Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!

Bármennyi pontot is szereztél, a lényeg, hogy jól szórakoztál közben – és most már legalább egy jó sztorival többed van a következő társasági beszélgetéshez!

🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben
Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akik elképesztő belső tartással bírnak

4 csillagjegy, akik elképesztő belső tartással bírnak

4 csillagjegy, akinek a Skorpió szezon szerencsét hoz

4 csillagjegy, akinek a Skorpió szezon szerencsét hoz

3 csillagjegy, akire mindig számíthatsz, ha baj van

3 csillagjegy, akire mindig számíthatsz, ha baj van

5 csillagjegy, akiknek a vonzereje és a kisugárzása a többszörösére nő ősszel

5 csillagjegy, akiknek a vonzereje és a kisugárzása a többszörösére nő ősszel

Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!

Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.