Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a filmes idézeteknél villan, van, aki a tudománynál, és persze mindig akad valaki, aki a magyar történelemből vágja be a legtöbb pontot. Ez a kvíz mindhárom típusnak kedvez, hiszen alaposan összekevertük a témákat.
Találkozol majd híres festőkkel, egy nagy hatású amerikai elnökkel, egy magyar tudóssal, akinek elve nélkül ma nem létezne a laptopod, és persze egy kis gasztronómiával is – mert lecsó nélkül nincs igazi magyar nyár.
A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy ha valamelyiken elcsúszol, a következőnél simán kárpótolhatod magad. Nincs szükség enciklopédikus tudásra, csak jó megfigyelőkészségre és egy kis hétköznapi műveltségre.
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Ki volt Hunyadi Mátyás édesapja, a híres hadvezér?
Hunyadi János kormányzóként irányította az országot, és nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári győzelem is.
Melyik részecske alkotja az atommag pozitív töltésű összetevőjét?
A proton pozitív töltésű részecske, amely a neutronokkal együtt alkotja az atommagot.
Melyik magyar festő alkotása a 'Siralomház' című festmény?
Munkácsy Mihály 1869-ben festette ezt a művet, amellyel elnyerte a párizsi szalon aranyérmét, és nemzetközi hírnevet szerzett.
Melyik a legkisebb csont az emberi testben?
A középfülben található kengyelcsont mindössze néhány milliméteres, mégis kulcsszerepet játszik a hallásban.
Melyik magyar tudós nevéhez fűződik a mai számítógépek alapját adó architektúra kidolgozása?
Neumann János az 1940-es években dolgozta ki azt az elvet, amely szerint a program és az adatok ugyanabban a memóriában tárolhatók.
Melyik svéd együttes adta elő a világhírű 'Dancing Queen' című dalt?
Az ABBA 1976-ban adta ki a dalt, amely azóta is az egyik legismertebb popsláger.
Melyik ország a világ legnagyobb szigetekből álló állama?
Indonézia több mint 17 ezer szigetből áll, és Ázsia, valamint Óceánia határán terül el.
Mi adja a hagyományos magyar lecsó ízének alapját a paprika és paradicsom mellett?
A megdinsztelt hagyma adja a lecsó ízének alapját, amelyre aztán a paprika és a paradicsom kerül.
Ki volt az Amerikai Egyesült Államok első elnöke?
George Washington 1789-től 1797-ig töltötte be az elnöki posztot, és a mai napig az egyik legtiszteltebb amerikai államférfi.
Melyik híres holland festő vágta le saját fél fülét egy idegösszeomlás során?
Van Gogh 1888-ban, egy heves vitát követően sebesítette meg magát, az esetet élete egyik legismertebb epizódjaként tartják számon.
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