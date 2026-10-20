Ezt soha ne használd a fürdőszobai fuga tisztítására, mert hosszú távon tönkreteheti

A savas tisztítószerek látványosan fehéríthetik a fugát, de közben károsíthatják a felületét. Mutatjuk, mivel tisztítsd biztonságosabban a csempék közötti réseket.

A fuga pillanatok alatt világosodik, a hatás látványos, csakhogy ezzel a mozdulattal valójában a burkolat tartóssága megy rá a tisztaságra.

Férfiak őszintén: mit látnak a feleségük arcán húsz év után A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A fugázóanyag ugyanis nem sima festék, hanem cement- vagy műgyanta alapú kötőanyag, amely a csempék közötti rést tömíti, és megakadályozza, hogy a víz bejusson az alátét alá. Ez az anyag érzékeny a savakra: a sósav, az ecetes vagy citromsavas sűrítmények, illetve a drogériákban kapható erős vízkőoldók szó szerint kimarják a felületét. Ami elsőre tisztító hatásnak tűnik, valójában a kötőanyag lebontása.

Miért tűnik működőnek a savas tisztítás

A probléma az, hogy a módszer rövid távon tényleg eredményes. A sav feloldja a felső, elszíneződött réteget, a fuga néhány percre makulátlannak látszik. Csakhogy ezzel egy időben mikroszkopikus repedések és lyukacsok keletkeznek a felületén, amelyekbe a következő körben még könnyebben beleivódik a szennyeződés, a penész és a szappanmaradék. Így alakul ki az az ördögi kör, amelyben egyre gyakrabban kell elővenni az agresszív szert, a fuga pedig egyre porózusabbá, morzsalékonyabbá válik. Olvass még a témában Lakásfelújítós lifehackek, amikkel hangulatos otthont varázsoltam, amikor semmi pénzem nem volt A hosszú távon szerethető otthon titka: ne a trendeket kövesd, hanem a saját ízlésedet Tudtad, hogy egy teafilterrel kitakaríthatod a fürdőszobádat? Tudtad? Ezért van az a kis lyuk a mosdókagylón

Hosszabb távon a probléma nem esztétikai, hanem szerkezeti: ha a fuga elveszti a tömítő képességét, a víz bejut a csempe mögé, ott pedig a vakolatot, a ragasztóréteget és akár a fal szerkezetét is károsíthatja.

Ez az a pont, ahonnan már nem elég a fugát felújítani, hanem a burkolat egy részét is bontani kell.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.