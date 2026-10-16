Ezt dobd a WC-tartályba, hogy minden öblítésnél ragyogjon a csésze – profi takarítók trükkje

A módszer lényege egyszerű: a tartályban lévő víz folyamatosan érintkezik egy enyhén tisztító, vízkőoldó anyaggal, így amikor lehúzod a vécét, nem sima csapvíz, hanem egy kímélő tisztítóoldat önti el a csészét. Ez nem helyettesíti a rendszeres súrolást, de drasztikusan lassítja a vízkő és a szappanmaradék visszarakódását.
Mosogatógép-tabletta a tartályban, hálós zsákban
A legtöbb szálloda háztartási részlegén dolgozók által emlegetett verzió egy sima mosogatógép-tabletta, amit nem szabad csupaszon bedobni a tartályba, mert a bevonata és az aktív anyagai idővel károsíthatják a gumi alkatrészeket, például a leeresztő szelepet. Ehelyett egy finom szövésű, mosható hálós zsákba teszik a tablettát, és azt akasztják be a tartály falára vagy ejtik a víz alá.
A zsák lassítja az oldódást, így a tabletta akár egy-két hétig is kitart, miközben a benne lévő zsíroldó és vízkőoldó összetevők apránként kioldódnak a vízbe. Minden öblítésnél egy kevés tisztítóoldat kerül a csészére, ami megelőzi, hogy a vízkő és a szerves lerakódás megtapadjon a felületen.
Olvass még a témában
Főzz sajátból: Gyorsan növő zöldségek, amiket a lakásban is termeszthetsz
Nyári konyhák, amikbe azonnal beleszeretsz – Inspiráló megoldások
Nem tetszik a nappalid? Ez az első dolog, amit változtatnod kell rajta a lakberendezők szerint
Rákényszerítettem magam, hogy unatkozzak, és meglepően jó dolgok származtak belőle
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.