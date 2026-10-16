október 16. Gál napja Ma: 17°C Holnap: 19°C ☀️
október 16. Gál napja Ma: 17°C Holnap: 19°C ☀️
Ezt dobd a WC-tartályba, hogy minden öblítésnél ragyogjon a csésze – profi takarítók trükkje
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Ezt dobd a WC-tartályba, hogy minden...

Ezt dobd a WC-tartályba, hogy minden öblítésnél ragyogjon a csésze – profi takarítók trükkje

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.16.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A vécécsésze pereme alatt és a vízvonalnál néhány nap alatt visszatér a szürkés lerakódás, hiába sikálod ki minden hétvégén. A szállodai szobalányok ezért nem a csészét kezelik elsőként, hanem a tartályt: oda tesznek be egy apró segítséget, ami minden egyes öblítésnél dolgozik helyettük.

A módszer lényege egyszerű: a tartályban lévő víz folyamatosan érintkezik egy enyhén tisztító, vízkőoldó anyaggal, így amikor lehúzod a vécét, nem sima csapvíz, hanem egy kímélő tisztítóoldat önti el a csészét. Ez nem helyettesíti a rendszeres súrolást, de drasztikusan lassítja a vízkő és a szappanmaradék visszarakódását.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó

Mosogatógép-tabletta a tartályban, hálós zsákban

A legtöbb szálloda háztartási részlegén dolgozók által emlegetett verzió egy sima mosogatógép-tabletta, amit nem szabad csupaszon bedobni a tartályba, mert a bevonata és az aktív anyagai idővel károsíthatják a gumi alkatrészeket, például a leeresztő szelepet. Ehelyett egy finom szövésű, mosható hálós zsákba teszik a tablettát, és azt akasztják be a tartály falára vagy ejtik a víz alá.

A zsák lassítja az oldódást, így a tabletta akár egy-két hétig is kitart, miközben a benne lévő zsíroldó és vízkőoldó összetevők apránként kioldódnak a vízbe. Minden öblítésnél egy kevés tisztítóoldat kerül a csészére, ami megelőzi, hogy a vízkő és a szerves lerakódás megtapadjon a felületen.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

Ezeket olvassák most

Az állásinterjún törvénytelen dolgot kérdeztek tőlem – ezt válaszoltam rá

Az állásinterjún törvénytelen dolgot kérdeztek tőlem – ezt válaszoltam rá

„A nagynéném temetésén egy férfi azt mondta, én vagyok a lánya” – a mondat, ami mindent felforgatott

„A nagynéném temetésén egy férfi azt mondta, én vagyok a lánya” – a mondat, ami mindent felforgatott

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb partnerek a kapcsolatban – íme a csillagjegyek rangsora

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb partnerek a kapcsolatban – íme a csillagjegyek rangsora

5 csillagjegy, akiknek a Bika telihold megmutathatja, mi az, amiért már nem éri meg küzdeni

5 csillagjegy, akiknek a Bika telihold megmutathatja, mi az, amiért már nem éri meg küzdeni

Ez a 3 csillagjegy hajlamos leginkább a félrelépésre

Ez a 3 csillagjegy hajlamos leginkább a félrelépésre

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.