Ezért hagytam el a glutént, tejet és tojást, és ilyen hatásai vannak rám
Ezért hagytam el a glutént, tejet és tojást, és ilyen hatásai vannak rám

Nyul Debóra
Írta 2025.08.28.

Sokan divatnak tartják, ha valaki kiiktatja a glutént, a tejet vagy a tojást az étrendjéből, de az tény, hogy napjainkban már rengetegen döntenek így, köztük én is. Ami engem illet, sokszor kapok megjegyzéseket arra, hogy „te is allergiás vagy mindenre?”, vagy hogy „biztos csak túl sokat olvastál erről az interneten”. Pedig számomra ez nem egy trend vagy hóbort – hanem szükségszerű döntés volt, amit az egészségem érdekében kellett meghoznom.

Hosszú út vezetett a felismerésig

Évekig éltem úgy, hogy nem tudtam, miért érzem magam rosszul. A panaszaim gyakran megfoghatatlanok voltak: puffadás, hasi görcsök, fáradtság, bőrproblémák. Egy ideig stresszre, hormonális változásokra, vagy egyszerűen csak „rossz napokra” fogtam őket.

Aztán jöttek az orvosi vizsgálatok, gasztroenterológus, allergiatesztek – és végül fény derült rá: glutén- és tejérzékeny vagyok.

Később az is kiderült, hogy a tojásfehérjét sem tolerálja jól a szervezetem: enyhébb, de kellemetlen tüneteket okozott, így azt is elhagytam. Bár tojássárgájából ma is szívesen sütök rántottát vagy dobok össze tojáskrémet, azóta sokkal egyszerűbb, ha teljesen tojásmentes ételeket választok vagy készítek.

