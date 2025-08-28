Ezért hagytam el a glutént, tejet és tojást, és ilyen hatásai vannak rám

Sokan divatnak tartják, ha valaki kiiktatja a glutént, a tejet vagy a tojást az étrendjéből, de az tény, hogy napjainkban már rengetegen döntenek így, köztük én is. Ami engem illet, sokszor kapok megjegyzéseket arra, hogy „te is allergiás vagy mindenre?”, vagy hogy „biztos csak túl sokat olvastál erről az interneten”. Pedig számomra ez nem egy trend vagy hóbort – hanem szükségszerű döntés volt, amit az egészségem érdekében kellett meghoznom.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Hosszú út vezetett a felismerésig

Évekig éltem úgy, hogy nem tudtam, miért érzem magam rosszul. A panaszaim gyakran megfoghatatlanok voltak: puffadás, hasi görcsök, fáradtság, bőrproblémák. Egy ideig stresszre, hormonális változásokra, vagy egyszerűen csak „rossz napokra” fogtam őket.

Aztán jöttek az orvosi vizsgálatok, gasztroenterológus, allergiatesztek – és végül fény derült rá: glutén- és tejérzékeny vagyok.

Később az is kiderült, hogy a tojásfehérjét sem tolerálja jól a szervezetem: enyhébb, de kellemetlen tüneteket okozott, így azt is elhagytam. Bár tojássárgájából ma is szívesen sütök rántottát vagy dobok össze tojáskrémet, azóta sokkal egyszerűbb, ha teljesen tojásmentes ételeket választok vagy készítek. Mások ezeket olvassák Ezt mondja a tudomány a halál utáni életről Ilyen partnerre vágysz, csillagjegyed alapján – Akit igazán szeretnél „Az elme felfordulást csinál az életből” – 15 életlecke Michael Singer tanítótól Nem kell csoki meg virág – Én ezt ünneplem az idei nőnapon

A cikk folytatódik, lapozz!