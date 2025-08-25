Ez vár rád a szerelemben idén szeptemberben – zodiákusod szerint
istockphoto.com

Ez vár rád a szerelemben idén szeptemberben – zodiákusod szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.25.

A bolygók idén szeptemberben új irányt mutatnak: eljött az ideje a tisztább kommunikációnak és a bizalomra épülő kapcsolódásoknak! Ez a hónap segíthet lezárni, ami már nem szolgál, és megnyitni a teret az új élményeknek. Nézzük, mi vár rád a szerelemben!

Kos

Szeptemberben ideje kilépned a megszokottból és bátran kezdeményezni – legyen szó egy randiról vagy egy mélyebb beszélgetésről. Ha párkapcsolatban élsz, akkor az őszinte, nyílt kommunikáció sokat erősíthet a kötődéseteken, egyedülállóként viszont egy baráti esemény vagy közösségi program hozhat váratlan találkozást számodra.

Bika

Régi szerelmi emlék bukkanhat fel az életedben, de ezúttal nem sebet, hanem értékes tanulságot hoz számodra. A múltból merített bölcsességgel ezúttal már tisztábban láthatod, mit szeretnél, és hogyan képzeled el a jövődet. Vajon egy korábbi ismeretségből kialakulhat valami több? Vagy éppen ellenkezőleg, az a tanulság, hogy ideje pontot tenni mindennek a végére?

