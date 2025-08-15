Ez az 5 legjobb edzőtermi gép, ha zsírt akarsz égetni
unsplash.com

Ez az 5 legjobb edzőtermi gép, ha zsírt akarsz égetni

Schuster Borka
Írta 2025.08.15.

Az utóbbi egy évben kezdtem rendszeresen edzőterembe járni, és bár az elsődleges cél számomra az erősítés, különösen a core izmok megerősítése volt a hátfájás miatt, egy idő után azt éreztem: szuper, hogy egyre jobb a tartásom, tónusosabb a karom, de milyen remek lenne, ha néhány kilót is leadnék az edzések hatására! Ehhez viszont egészen más gépeket is be kellett építenem a rutinomba.

A fogyást alapvetően kalóriadeficittel lehet elérni, vagyis azzal, ha több energiát égetünk el, mint amennyit beviszünk. Ennek kulcsa az étkezés, de a kardiógépek is nagy segítségünkre lesznek a fogyás beindításában.

Összegyűjtöttük azt az 5 edzőtermi gépet, amelyek a legjobb barátaid lesznek a zsírégetésben – és még az sem mellékes, hogy ezekkel nem csak izzadsz, de erősödsz és állóképességet is fejlesztesz.

Futópad – az örök klasszikus

unsplash.com

A futópad az egyik legnépszerűbb kardiógép, és nem véletlenül: egyszerű használni, természetes mozgásformát utánoz, és kiváló zsírégető hatása van. Futás közben a teljes tested dolgozik: lábak, farizom, törzs, karok – ráadásul a pulzusodat is gyorsan a zsírégető tartományba emeli.

Ha nem vagy nagy futó, ne aggódj: a gyors gyaloglás emelkedőn is remek zsírégető edzés lehet, ráadásul kevésbé terheli az ízületeket. A kulcs az, hogy a megfelelő pulzustartományban tartsd a tested, de ebben a modern futópadok már előre beépített edzéstervekkel is segíteni tudnak.

