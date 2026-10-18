Ez az 5 csillagjegy erősebben jön ki egy korábbi kudarcból

Vannak, akik egy csalódás után még elszántabban folytatják az útjukat, és a tapasztalataikból építkezve újra talpra állnak.

Egy kudarc után nem mindenki ugyanúgy áll talpra: van, aki hosszú ideig rágódik a történteken, más pedig idővel képes erőt meríteni a nehézségekből. Az aktuális bolygóhatások az asztrológiai értelmezés szerint az önvizsgálatot, a lezárást és a változtatás igényét is felerősíthetik. Ez az öt csillagjegy egy korábbi csalódásból is új lendületet meríthet, és végül erősebben folytathatja az útját.

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Skorpió – A mélypontról is képes megújulni

A Skorpió számára egy kudarc ritkán jelent egyszerűen rossz tapasztalatot: igyekszik megérteni, mi vezetett a történtekhez, és hogyan kerülheti el a hasonló helyzeteket a jövőben. A Plútóhoz kapcsolódó átalakulás szimbolikája különösen jól illik hozzá, hiszen a nehézségekből gyakran belső erőt kovácsol. Ha valami összetöri a korábbi elképzeléseit, idővel új célokat találhat, és határozottabban képviselheti önmagát, mint korábban.

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