Ez a mini banánkenyér az ősz legfinomabb és legegyszerűbb sütije
iStock

Ez a mini banánkenyér az ősz legfinomabb és legegyszerűbb sütije

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.27.

Készítsd el ezt az egyszerű, de ínycsiklandó mini banánkenyeret egyetlen érett banánból! Tökéletes választás a hűvös őszi napokra.

Vágysz a frissen sült, meleg banánkenyér illatára, de csak egy darab, igazán érett banán árválkodik a konyhapulton? Semmi gond! Ez az egyszerű, gyors és nagyon finom recept éppen erre a helyzetre készült. Akár egyetlen banánból is isteni kis kenyérke készül, amit nem kell napokig kerülgetni. Tökéletes hétvégi reggeli vagy délutáni nassolnivaló. Olvasd el, és mentsd el a receptet, mert a hűvös őszi napok biztos kedvenc finomsága lesz.

A tészta állaga könnyű, mégis szaftos, a fahéj és a vanília pedig igazi őszi hangulatot ad neki. Kiváló alaprecept, amit kedved szerint tovább is variálhatsz, szórhatsz a tetejére apróra vágott diót, mandulát vagy pekándiót, de feldobhatod egy marék csokidarabkával, aszalt áfonyával vagy kókuszreszelékkel is. Ha édesebben szereted, a cukor egy részét helyettesítheted barna cukorral, ami karamellesebb ízt ad a süteménynek. A banán természetes édessége miatt akár a cukor mennyiségét is csökkentheted, így diétásabb verziót kapsz. Ha nincs mini püspökkenyér formád, a legtöbb élelmiszerboltban kapható eldobható sütőforma is megfelel, de egy kb. 300 ml-es hőálló formában is megsütheted. Sőt, akár muffin papírokba is kanalazhatod a masszát, így gyorsan elkészítheted mini muffin változatban is. A sütési idő ekkor rövidebb lesz, nagyjából 18–22 perc, érdemes figyelni a tésztát, hogy ne süljön túl. Íme a recept!

Tipp: A hozzávalókat könnyen megduplázhatod vagy akár négyszerezheted, így több mini banánkenyeret süthetsz egyszerre, ami ajándéknak is tökéletesek. Egy szép szalaggal átkötött, illatos kis kenyérke bármelyik barát vagy családtag napját feldobja.

Hozzávalók

  • Kis mennyiségű vaj vagy semleges ízű olaj a forma kikenéséhez
  • 1 közepes, túlérett banán, villával pépesítve (kb. 1 dl püré)
  • 3 evőkanál kristálycukor
  • 1 nagy tojás sárgája
  • 1 evőkanál olvasztott vaj
  • 1 teáskanál vanília-kivonat (vagy vaníliás cukor)
  • 70 g finomliszt (kb. ½ csésze)
  • ¼ teáskanál szódabikarbóna
  • ¼ teáskanál őrölt fahéj
  • ¼ teáskanál só
iStock

