Ez a mini banánkenyér az ősz legfinomabb és legegyszerűbb sütije

Készítsd el ezt az egyszerű, de ínycsiklandó mini banánkenyeret egyetlen érett banánból! Tökéletes választás a hűvös őszi napokra.

Vágysz a frissen sült, meleg banánkenyér illatára, de csak egy darab, igazán érett banán árválkodik a konyhapulton? Semmi gond! Ez az egyszerű, gyors és nagyon finom recept éppen erre a helyzetre készült. Akár egyetlen banánból is isteni kis kenyérke készül, amit nem kell napokig kerülgetni. Tökéletes hétvégi reggeli vagy délutáni nassolnivaló. Olvasd el, és mentsd el a receptet, mert a hűvös őszi napok biztos kedvenc finomsága lesz.

A tészta állaga könnyű, mégis szaftos, a fahéj és a vanília pedig igazi őszi hangulatot ad neki. Kiváló alaprecept, amit kedved szerint tovább is variálhatsz, szórhatsz a tetejére apróra vágott diót, mandulát vagy pekándiót, de feldobhatod egy marék csokidarabkával, aszalt áfonyával vagy kókuszreszelékkel is. Ha édesebben szereted, a cukor egy részét helyettesítheted barna cukorral, ami karamellesebb ízt ad a süteménynek. A banán természetes édessége miatt akár a cukor mennyiségét is csökkentheted, így diétásabb verziót kapsz. Ha nincs mini püspökkenyér formád, a legtöbb élelmiszerboltban kapható eldobható sütőforma is megfelel, de egy kb. 300 ml-es hőálló formában is megsütheted. Sőt, akár muffin papírokba is kanalazhatod a masszát, így gyorsan elkészítheted mini muffin változatban is. A sütési idő ekkor rövidebb lesz, nagyjából 18–22 perc, érdemes figyelni a tésztát, hogy ne süljön túl. Íme a recept!

Tipp: A hozzávalókat könnyen megduplázhatod vagy akár négyszerezheted, így több mini banánkenyeret süthetsz egyszerre, ami ajándéknak is tökéletesek. Egy szép szalaggal átkötött, illatos kis kenyérke bármelyik barát vagy családtag napját feldobja.

Hozzávalók

Kis mennyiségű vaj vagy semleges ízű olaj a forma kikenéséhez

1 közepes, túlérett banán, villával pépesítve (kb. 1 dl püré)

3 evőkanál kristálycukor

1 nagy tojás sárgája

1 evőkanál olvasztott vaj

1 teáskanál vanília-kivonat (vagy vaníliás cukor)

70 g finomliszt (kb. ½ csésze)

¼ teáskanál szódabikarbóna

¼ teáskanál őrölt fahéj

¼ teáskanál só

