Ez a kedvenc őszi krémlevesem receptje – selymes, könnyű, csupa vitamin

Ahogy megérkezik az ősz, a levesek különleges varázsa még inkább érezhető. Ez a kurkumás sütőtökkrémleves nemcsak tápláló, de a kedvünket is feldobja.

Ahogy megérkezik az ősz, és a levelek rozsdás színekbe borulnak, számomra hirtelen egészen különleges varázsa lesz egy tányér gőzölgő levesnek. Egy kanálnyi belőle, ami előbb felmelegíti a kezed, aztán belülről is átölel.

Gyerekként a húsleves volt számomra az évszakoktól független „menedék”. Már az illata is a biztonságot, az otthont és az odafigyelést szimbolizálta. Ott volt benne a hétvégék nyugalma, a mamám és anyukám szeretete, a közös ebédek lármás, de meghitt pillanatai. A rántott leves volt a másik nagy kedvencem – egyszerű, de számomra tökéletes.

A levesek azóta is elkísérnek. Ahogy egyre idősebb lettem, úgy tárult ki előttem a levesek valójában elképesztően színes világa is – ma már a klasszikus ízek mellett helyet kapnak az új, izgalmas, színes, fűszeres változatok is, amelyek nemcsak táplálnak, de gyógyítanak is.

Az egészségtudatosság útján – amikor a leves új értelmet nyert

Pár évvel ezelőtt derült ki, hogy glutén- és tejérzékeny vagyok. Eleinte bizonytalan voltam, hogyan alakítsam át az étrendem, hiszen annyi hagyományos fogás alapul ilyen allergéneket tartalmazó összetevőkön. De ezzel együtt egy új világ is megnyílt számomra. Megtanultam figyelni magamra – nemcsak arra, hogy mit érdemes elkerülnöm, hanem arra is, mit tehetek meg pluszban az egészségemért.

Ma már az étkezés számomra sokkal többről szól, mint az evésről. Tudatos választás lett: hogyan tudom szeretettel táplálni magam, hogyan tudom támogatni a szervezetem úgy, hogy közben az ízekről se kelljen lemondanom.

A krémlevesek itt találtak újra otthonra a konyhámban. Selymesek, táplálóak, változatosak – és olyan alapanyagokat lehet beléjük csempészni, amelyek valóban feltöltenek.

