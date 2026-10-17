Ez a 4 csillagjegy, aki ősszel végre a kezébe veszi a sorsát

Az ősz nemcsak az elengedésről és az újratervezésről szólhat, hanem arról is, hogy végre a saját kezünkbe vesszük az irányítást. Az aktuális bolygómozgások asztrológiai értelmezése szerint ez az időszak több csillagjegyet is arra ösztönözhet, hogy felismerje, min kell változtatnia, és bátrabban induljon el a saját útján.
Kos
A Kos számára az ősz a tudatosabb döntések és a határozottabb fellépés időszaka lehet. A jegyedhez kapcsolódó kezdeményezőkészség most azzal egészülhet ki, hogy nemcsak belevágsz valamibe, hanem a következményeket is vállalod. A Szaturnusz Kosban zajló hátráló mozgása az asztrológiai értelmezés szerint arra ösztönözhet, hogy átgondold, mely céljaidért érdemes valóban küzdened, és hol lenne ideje változtatnod a hozzáállásodon. Nem kell mindent egyszerre megoldanod: már azzal is nagyot léphetsz előre, ha végre meghozol egy régóta halogatott döntést.
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