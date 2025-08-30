Mutatjuk a 10 legjobb őszi csizmát most a boltokban
istockphoto.com

Farkas Margaréta
Írta 2025.08.30.

Ahogy közeledik az ősz, egyre többen kezdünk el azon gondolkodni, hogyan frissíthetnénk fel a ruhatárunkat a következő szezonra.

Ahogy közeledik az ősz, egyre többen kezdünk el azon gondolkodni, hogyan frissíthetnénk fel a ruhatárunkat a következő szezonra. A legtöbben ilyenkor egyből a meleg pulcsik és kabátok felé nyúlunk, de az igazság az, hogy ezekre még jó ideig nem lesz igazán szükség. Ha viszont már most szeretnél egy kis őszi hangulatot vinni az outfitedbe, van egy sokkal jobb kiindulópont: egy menő csizma. Ez az a darab, amit már most is simán hordhatsz, és rögtön ősziesebbé varázsolja a megjelenésed. Íme a 10 legjobb őszi csizma, amivel stílusosan léphetsz az új szezonba.

A 2025-ös őszi-téli szezonban komoly változások történnek a csizmafronton. A korábban sokak kedvencévé vált vastag talpú, robusztus bakancsok most háttérbe szorulnak, és helyettük lazább, nőiesebb fazonok kerülnek előtérbe. Divatba jönnek a lecsúszott szárú, „kalózos” hatású csizmák (ahogy például a Louis Vuittonnál vagy Isabel Marant-nál láttuk), de szintén népszerűek a zokni csizmák is, amelyek szorosan simulnak a lábra, ezek a Toteme, a Givenchy és a Miu Miu kifutóin is feltűntek. Emellett egyértelműen hódítanak a barna árnyalatok, amelyek most úgy tűnik, átveszik a vezetést a klasszikus fekete csizmák helyett. Az ősz tökéletes időszak a kísérletezésre, bőven belefér egy miniszoknya cowboy csizmával, vagy akár egy vagány farmernadrág gumicsizmával. A hegyes orrú csizmák is kiemelkednek idén, főleg ha bő szárú nadrág alól kandikálnak ki és ha még egy kis sarka is van. Íme tehát 10 kedvenc fazon, amik csak arra várnak, hogy te is felfedezd őket.

Karamell színű motoros csizma

Ha csak egy vagányabb csizmát szerzel be idén őszre, ez legyen az. Ez a karamell árnyalatú, motoros stílusú darab egyszerre menő és nőies, simán fel tudod dobni vele a legegyszerűbb szetteket is. Jól megy farmerhez, kötött ruhához, de akár egy bőrszoknyával is nagyon ütős. A masszív sarka stabil és kényelmes, szóval nem csak jól néz ki, de tényleg bírja a rohangálós napokat is. A fémcsatos pántok westernes beütést adnak neki, amitől kicsit vad, kicsit retró, mégis modern. Plusz pont, ha egy vastag zoknival kombinálod, úgy az igazi!

ASOS

