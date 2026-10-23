Ennyire esik nehezedre a bocsánatkérés a csillagjegyed szerint

A büszkeség vagy a makacsság győz egy veszekedés után? Megmutatjuk, melyik 12 csillagjegynek a legnehezebb félretennie az egóját és bocsánatot kérnie.

Egy vita után van, aki néhány perc alatt belátja, hogy hibázott, és őszintén bocsánatot kér, más viszont napokig képes ragaszkodni a saját igazához. Az asztrológia szerint a büszkeség, a makacsság és az érzelmi védekezés is szerepet játszhat abban, ki mennyire nehezen teszi meg az első lépést a kibékülés felé. Mutatjuk mind a 12 csillagjegyet rangsorolva, a legnehezebben bocsánatot kérőtől addig, akinek könnyebben megy a beismerés.

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1. Skorpió

A Skorpió nem felejt, és amíg a sértés frissen él benne, addig a bocsánatkérés szóba sem kerül. Egy baráti vacsorán inkább csendben marad, mintsem beismerje, hogy túlreagált valamit, és napokig is eltarthat, mire magában feldolgozza a történteket. Amikor végül megszólal, az már nem a vita lezárása, hanem egy új, mélyebb beszélgetés kezdete.

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