Első kézből tudom: ilyen, amikor egy nárcisztikus férfi szakításra készül

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.20.

Egy nárcisztikus kapcsolatban élni rendkívül megterhelő, és a szakítás folyamata sem egyszerű. Egy barátnőm történetén keresztül mutatom be, milyen jelekre érdemes figyelni, ha egy nárcisztikus férfi szakításra készül.

Az egyik legjobb barátnőm éveken át élt egy nárcisztikus férfi mellett, és bár sokáig nem is sejtettem, mi zajlik a háttérben, végül testközelből láthattam, hogyan épül le valaki, akit egykor mindenki bájosnak és életvidámnak ismert.

Ahogy az ő történetét végignéztem, sok minden a helyére került bennem is. Megértettem, miért olyan nehéz kilépni egy ilyen kapcsolatból, és azt is, hogyan ismerhetjük fel, ha a partnerünk épp a saját, színpadias összetörését készíti elő.

Utólag megdöbbentő, de sokáig azt hittem, a barátnőm boldog.

Ezt mutatta a külvilág felé és ezt mutatta nekem is. Nem panaszkodott, nem árult el semmit, ami arra utalt volna, hogy baj van. Ha mégis elejtett egy-egy félmondatot, azt is rögtön tompította: „Csak mostanában feszült egy kicsit, de majd rendeződik.”

Ma már tudom, hogy ez is része a nárcisztikus kapcsolat dinamikájának – a bántalmazott fél megtanul hallgatni, mert azt sulykolják belé, hogy mások úgysem értenék meg. Ha ezt elégszer hallja valaki, akkor tényleg azt gondolja, hogy még a legjobb barátnője sem hinne neki.

A látszat-béke azonban az egyik legveszélyesebb dolog. Kívülről minden rendben lévőnek tűnik, közben odabent lassan, de biztosan teljesen kikészül valaki. A barátnőm akkor kezdett megnyílni, amikor már szinte semmi nem maradt abból, aki valaha volt és annyira kizsigerelte a partnere, olyan határokat lépett át, amiket a sok éves gyötrés ellenére sem tudott tolerálni.

