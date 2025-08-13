Elhárítható a betegség: távol-keleti mesterek bölcsességei

„Az ember lehetetlennek tekinti, hogy az életszükségletét közvetlenül a világegyetemből lássa el, hogy a halált legyőzze, és a különböző úgynevezett csodákat megtegye, amelyeket Jézus tett, mikor a földön járt.



A Mesterek bebizonyítják, hogy mindezek a dolgok a mindennapi életünkhöz tartoznak. Ők mindent, ami a mindennapi életükhöz szükséges, közvetlen az egyetemesből szereznek be, úgy eledelt, mint ruhát vagy pénzt.



Tanuljátok meg átjárni magatokat örömmel. Mondd: ‘Végtelen szeretet tölti el lelkemet és tökéletes életével átjárja testemet.’ Tegyél körülötted mindent széppé és vidámmá. Nevelj érzéket a humor iránt. Örvendezz a napsütésnek.”



