Elegánsabban szeretnél kinézni? Cseréld le ezt a 6 darabot a gardróbodban

Rájöttem, hogy a szívem mindig is a letisztultabb, időtállóbb stílusok felé húzott, úgyhogy mostantól sokkal válogatósabb leszek, ha új trendbe szeretnék belekóstolni. Épp ezért összegyűjtöttem néhány ruhadarabot és kiegészítőt, amit érdemes lecserélned, ha elegánsabb és kifinomultabb megjelenésre törekednél.
1. Pihenőre küldve: crop topok / Gardróbban marad: klasszikus bustier felsők
A crop topok egy időben mindenhol ott voltak, sokszor harsány színekben és látványos mintákkal. Bár fiatalosak és játékosak, nehéz őket úgy kombinálni, hogy ne keltsenek túlságosan trendkövető hatást. A letisztult, klasszikus bustier felsők viszont egyszerre nőiesek és elegánsak, ráadásul remekül mutatnak magas derekú nadrággal vagy szoknyával. Akár egy hétköznapi farmeres szettbe is beilleszthetők, de egy blézerrel és magassarkúval könnyen esti outfitet varázsolhatsz belőlük. Ez az a darab, ami biztosan nem megy ki a divatból pár szezon után.