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Elegáns manikűr rövid körmökre: ezek a lakkok illenek az őszhöz
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Elegáns manikűr rövid körmökre: ezek a lakkok illenek az őszhöz

Kende Kíra
Írta 2026.10.18.
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A rövid köröm nem jelenti azt, hogy le kell mondanunk az igényes, ünnepi hatásról.

Sőt, ősszel talán még inkább megmutatkozik, mennyivel elegánsabb egy jól megválasztott lakk egy rendezett, rövidre vágott körmön, mint egy túl hosszú, karcos felületen. A trükk nem a formában van, hanem a színárnyalatban és a fényben.

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Miért más a rövid köröm a hosszútól?

A rövid körmön minden árnyalat máshogy viselkedik, mint a hosszún. Kevesebb a felület, amin a szín elterülhet, így a sötét, telt tónusok gyorsan tömörnek, már-már kemény hatásúnak tűnhetnek, míg a túl világos, pasztell árnyalatok néha összemosódnak a bőr színével, és esetlegesen elvesznek. Az ősz épp azért hálás évszak a rövid körmökre, mert a melegebb, földes, borszínű paletta tökéletesen kitölti ezt a kis felületet anélkül, hogy túlzónak hatna.

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