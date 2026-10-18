Elegáns manikűr rövid körmökre: ezek a lakkok illenek az őszhöz

Sőt, ősszel talán még inkább megmutatkozik, mennyivel elegánsabb egy jól megválasztott lakk egy rendezett, rövidre vágott körmön, mint egy túl hosszú, karcos felületen. A trükk nem a formában van, hanem a színárnyalatban és a fényben.
Miért más a rövid köröm a hosszútól?
A rövid körmön minden árnyalat máshogy viselkedik, mint a hosszún. Kevesebb a felület, amin a szín elterülhet, így a sötét, telt tónusok gyorsan tömörnek, már-már kemény hatásúnak tűnhetnek, míg a túl világos, pasztell árnyalatok néha összemosódnak a bőr színével, és esetlegesen elvesznek. Az ősz épp azért hálás évszak a rövid körmökre, mert a melegebb, földes, borszínű paletta tökéletesen kitölti ezt a kis felületet anélkül, hogy túlzónak hatna.
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