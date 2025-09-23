3 egyszerű gesztenyés édesség, amit már a héten elkészíthetsz
iStock

3 egyszerű gesztenyés édesség, amit már a héten elkészíthetsz

Farkas Izabella
Írta 2025.09.23.

A gesztenye az őszi-téli időszak egyik kedvenc alapanyaga, amely nemcsak finom, de tápláló is. Ha szeretnél valami különlegeset készíteni, ami meglep a természetes édességével és puha textúrájával, ez a három recept garantáltan elnyeri majd a tetszésedet!

Gesztenyés pite

A gesztenyés pite bár egyszerűen elkészíthető, mégis különleges csavart visz a hagyományos sütemények közé. A finom és omlós tészta, ami körülöleli a gazdag gesztenyés tölteléket, mindenkit el fog bűvölni.

  1. Hozzávalók a tésztához:
    • 250 g finomliszt
    • 125 g vaj
    • 70 g porcukor
    • 1 tojássárgája
    • 1 csipet só
  2. Hozzávalók a töltelékhez:
    • 300 g gesztenyepüré
    • 200 ml tejszín
    • 50 g cukor
    • 1 csomag vaníliás cukor

A kész tésztát nyújtsd ki, majd helyezd egy piteformába. A tölteléket keverd össze és oszlasd el egyenletesen a tészta tetején. Sütőben 180 fokon süsd készre körülbelül 30 perc alatt.

