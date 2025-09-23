3 egyszerű gesztenyés édesség, amit már a héten elkészíthetsz

Gesztenyés pite
A gesztenyés pite bár egyszerűen elkészíthető, mégis különleges csavart visz a hagyományos sütemények közé. A finom és omlós tészta, ami körülöleli a gazdag gesztenyés tölteléket, mindenkit el fog bűvölni.
- Hozzávalók a tésztához:
- 250 g finomliszt
- 125 g vaj
- 70 g porcukor
- 1 tojássárgája
- 1 csipet só
- Hozzávalók a töltelékhez:
- 300 g gesztenyepüré
- 200 ml tejszín
- 50 g cukor
- 1 csomag vaníliás cukor
A kész tésztát nyújtsd ki, majd helyezd egy piteformába. A tölteléket keverd össze és oszlasd el egyenletesen a tészta tetején. Sütőben 180 fokon süsd készre körülbelül 30 perc alatt.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/3Következő»