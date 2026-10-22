„Egyikünk sem színlelte, hogy többet akarna” – Nem ismerjük el, pedig a „barátság extrákkal” a legőszintébb kapcsolat

Ez a felállás transzparens és nincsenek benne rejtett elvárások. Nyolc nő vallotta be őszintén, miért működik számukra a "barátság extrákkal" – és miért tartják ezt a legbecsületesebb kapcsolati formának.

Szimpla

Két ember vagyunk, aki fizikai kapcsolatot tart fenn, érzelmi elkötelezettség nélkül. Nem vagyunk idegenek, de nem teszünk úgy, mintha szerelmes szeretők lennénk. Nem teszünk egymásnak ígéreteket, amiket nem fogunk betartani. Ha küldene egy üzenetet, hogy többet nem találkozunk, nem omlanék össze: megvonnám vállam és öt perc alatt tudnám pótolni a szerepét.

Koszos a szúnyogháló? Így lesz újra kristálytiszta pár perc alatt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Őszintén

Én egy fájdalmas szakításon voltam túl, ő pedig nem keresett komoly kapcsolatot. Egy bulin ismerkedtünk meg, ahova a barátnőim rángattak el, hogy ne otthon szomorkodjak. Elkezdtünk beszélgetni az erkélyen.

Én elmondtam neki, hogy nemrég szakítottak velem és nem hiszem, hogy valaha képes leszek újra szeretni, ő pedig elmondta, hogy még sosem szeretett senkit, mert szerinte képtelen rá. Fizikailag vonzónak találtuk egymást, érzelmekre egyikünk sem volt képes, ezért másfél évig remekül működött köztünk ez a „csak szex” dolog. Olvass még a témában „Abszolút figyelmen kívül hagyta minden kérésem” – Ha már háromszor kértél valamit a pasidtól hiába, akkor sajnos nem törődik veled Ha ebben a hónapban születtél, először mindig valaki lelkébe szeretsz bele „Boldog asszony, boldog élet” – rossz tanácsok és hamis frázisok a házasságról, amiket ideje elfelejtenünk „Anyósom kiakadt, hogy már nincs hatalma a férjem felett” – amikor a férfi határt húz az anyjával kapcsolatban

Akkor lett vége, amikor én újra szerelmes lettem, de a mai napig beszélünk néha. Viccesen azt szokta mondani, hogy örül, hogy most boldog vagyok, de ha esetleg szakítok, ő megint itt lesz nekem.

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