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„Egyikünk sem színlelte, hogy többet akarna” – Nem ismerjük el, pedig a „barátság extrákkal” a legőszintébb kapcsolat
Unsplash

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„Egyikünk sem színlelte, hogy többet akarna” – Nem ismerjük el, pedig a „barátság extrákkal” a legőszintébb kapcsolat

Szőke Angéla
Írta 2026.10.22.
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Ez a felállás transzparens és nincsenek benne rejtett elvárások. Nyolc nő vallotta be őszintén, miért működik számukra a "barátság extrákkal" – és miért tartják ezt a legbecsületesebb kapcsolati formának.

Szimpla

Két ember vagyunk, aki fizikai kapcsolatot tart fenn, érzelmi elkötelezettség nélkül. Nem vagyunk idegenek, de nem teszünk úgy, mintha szerelmes szeretők lennénk. Nem teszünk egymásnak ígéreteket, amiket nem fogunk betartani. Ha küldene egy üzenetet, hogy többet nem találkozunk, nem omlanék össze: megvonnám vállam és öt perc alatt tudnám pótolni a szerepét.

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Őszintén

Én egy fájdalmas szakításon voltam túl, ő pedig nem keresett komoly kapcsolatot. Egy bulin ismerkedtünk meg, ahova a barátnőim rángattak el, hogy ne otthon szomorkodjak. Elkezdtünk beszélgetni az erkélyen.

Én elmondtam neki, hogy nemrég szakítottak velem és nem hiszem, hogy valaha képes leszek újra szeretni, ő pedig elmondta, hogy még sosem szeretett senkit, mert szerinte képtelen rá. Fizikailag vonzónak találtuk egymást, érzelmekre egyikünk sem volt képes, ezért másfél évig remekül működött köztünk ez a „csak szex” dolog.

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Akkor lett vége, amikor én újra szerelmes lettem, de a mai napig beszélünk néha. Viccesen azt szokta mondani, hogy örül, hogy most boldog vagyok, de ha esetleg szakítok, ő megint itt lesz nekem.

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Unsplash

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