Egyedül felnőni? Megdöbbentően sok szülő állítja, hogy gyermekének nincsenek barátai 

Számos szülő már a fogantatás előtt igyekszik gondoskodni arról, hogy gyermeke mindent megkapjon, amire csak szüksége lehet.

Képzeld el, hogy ilyen mentalitás mellett egyik nap azzal szembesülsz: nincs egyetlen barátja sem, akivel játszhatna, beszélgethetne vagy megoszthatná az iskolai élményeit. Ez a gondolat sok szülőt aggaszt, megrémít, egy új kutatás szerint nem is alaptalanul. Rengeteg gyermek éli meg a társadalmi elszigeteltséget, amit sajnos szülőként sem mindig könnyű észrevenni.

A University of Michigan Health C.S. Mott Children’s Hospital által készített tanulmányban több mint 1000, 6-12 éves gyermeket nevelő szülőt kérdeztek meg, és kiderült, hogy a társas kapcsolatok hiánya egyáltalán nem ritka a gyerekek között. Sokuk számára kihívás a barátkozás, ami akár hosszú távú hatással is lehet a szociális készségeik fejlődésére.

Miért nehéz pont ma barátokat szerezni?

A gyermekkori barátságok kulcsszerepet játszanak az önbizalom, az érzelmi jólét és a szociális készségek fejlődésében. Amikor ezek a kapcsolatok hiányoznak, a gyerekek gyakran elszigeteltnek, magányosnak érezhetik magukat. De mi akadályozza meg őket abban, hogy barátokat szerezzenek?

A tanulmány szerint a leggyakoribb akadályok közé tartozik a félénkség és a (vélt vagy valós) „ügyetlenség”. Az iskoláskorú gyerekek 20%-a nehezen oldódik fel mások társaságában, magányosnak vagy elszigeteltnek érzi magát a társadalmi fejlődés döntő éveiben. A szülők 15%-a a többi gyermek barátságtalan vagy kirekesztő viselkedését jelölte meg okként. Sajnos az egészségügyi problémák vagy fogyatékosságok is hozzájárulhatnak a társadalmi izolációhoz, bár ezt kevesebb szülő említette (mivel eleve kevesebb szülő érintett).

Az idősebb gyermekek esetében gyakran a már meglévő baráti csoportok, klikkek jelentik a legnagyobb akadályt. Ahogy nőnek a gyerekek, a társas kapcsolataik is bonyolultabbá válnak, és érzik, hogy egyre nehezebb beilleszkedni egy-egy kialakult közösségbe, akár osztályon belül is, nemhogy új szakkör, iskola esetében. Ez a fajta elszigeteltség pedig sajnos hosszú távon is kihathat a gyerekek szociális életére, még a felnőttkorukban is.

