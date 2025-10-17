A kefir tényleg csodaital: a „százévesek italának” is nevezik
A kefir tényleg csodaital: a „százévesek italának” is nevezik

A kefir nagyon egészséges, mert segíti az emésztést, valamint erősíti az immunrendszert. A Kaukázusból származik, ahol az egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt a „százévesek italának” nevezik. Cikkünkből még több érdekes és hasznos dolgot megtudhatsz a kefirről.

1/6 Először is: Mi az a kefir?

Először is: Mi az a kefir?
Ez savanyított tej, amely kefirgombák segítségével állítható elő az alvadó tejből. Eredetileg kancatejből csinálták, ahogy a mongol kumiszt, manapság mifelénk már csak tehéntejet használnak erre a célra. A sűrű állagú ital íze hasonlít az aludttejéhez, de magasabb szénsavtartalma miatt savanyúságát intenzívebbnek érezzük.

A szénsav okozza a boltban vásárolt kefir dobozának felpuffadását is – általában bőven a szavatossági idő lejárta előtt.

A hagyományos kefirkészítés során csekély alkoholtartalom is keletkezik (a lótejből készülő kumisz tudvalevőleg a mongolok és néhány más ázsiai népcsoport tradicionális „szeszes itala” – egyesek szerint őseinké is –, amely hosszabb erjesztés által elérheti egy gyengébb bor szeszfokát is).

A boltokban kapható kefirek azonban, ahogy az a csomagoláson megadott anyagösszetételből is kiderül, nem tartalmaznak alkoholt.

2/6 Mik azok a kefirgombák?

Mik azok a kefirgombák?
A tejbe tett oltószer élesztőgombák és bizonyos jótékony baktériumok keveréke. Ez erjedést indít el, melynek során a tejcukorból (laktózból) tejsav, alkohol és szénsav keletkezik.

Kefirgombák kaphatók sok bioboltban, és többször is felhasználhatók saját kefir készítésére.

3/6 Mitől egészséges?

Mitől egészséges?
Elsősorban attól, hogy számos hasznos tápanyagot tartalmaz, és fokozza a bélműködést. Mik vannak benne? Sok fehérje, A-, D- és B-vitaminok, folsav, továbbá kalcium, magnézium, vas és jód. Ezek jót tesznek a csontoknak, fogaknak, izmoknak, idegeknek, valamint a pajzsmirigynek. A kefirt a benne található probiotikumok miatt is kedvelik. Más tejtermékekhez képest, mint pl. a joghurt vagy az aludttej, a hagyományos kefir a tejsavbaktériumokon kívül élesztőt és ecetsav-baktériumokat is tartalmaz.

A vastagbélben ezek a mikroorganizmusok erősítik a bélflórát, pusztítják a kórokozókat, és ezáltal segítik a szervezet védekező mechanizmusát. A sovány tejből készült kefir proteinekben gazdag, laktató, kevés benne a zsír és a kalória.

Ezért gyakran ajánlják fogyókúrákhoz és diétákhoz, például friss gyümölcsökkel vagy zöldségekkel készült shake-ekben. Az egészséges bélflóra jó hatással van az anyagcserére, ami által elősegítheti a fogyást is.

A kefirtől a bőr is megszépülhet, például azért, mert az egészséges bélflóra a pattanásokkal és mitesszerekkel vívott harcban jelentős szerepet játszik. De felhasználják a kozmetikában arctisztító és hidratáló maszkok készítéséhez is.

