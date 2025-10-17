A kefir tényleg csodaital: a „százévesek italának” is nevezik

Elsősorban attól, hogy számos hasznos tápanyagot tartalmaz, és fokozza a bélműködést. Mik vannak benne? Sok fehérje, A-, D- és B-vitaminok, folsav, továbbá kalcium, magnézium, vas és jód. Ezek jót tesznek a csontoknak, fogaknak, izmoknak, idegeknek, valamint a pajzsmirigynek. A kefirt a benne található probiotikumok miatt is kedvelik. Más tejtermékekhez képest, mint pl. a joghurt vagy az aludttej, a hagyományos kefir a tejsavbaktériumokon kívül élesztőt és ecetsav-baktériumokat is tartalmaz.



A vastagbélben ezek a mikroorganizmusok erősítik a bélflórát, pusztítják a kórokozókat, és ezáltal segítik a szervezet védekező mechanizmusát. A sovány tejből készült kefir proteinekben gazdag, laktató, kevés benne a zsír és a kalória.



Ezért gyakran ajánlják fogyókúrákhoz és diétákhoz, például friss gyümölcsökkel vagy zöldségekkel készült shake-ekben. Az egészséges bélflóra jó hatással van az anyagcserére, ami által elősegítheti a fogyást is.



A kefirtől a bőr is megszépülhet, például azért, mert az egészséges bélflóra a pattanásokkal és mitesszerekkel vívott harcban jelentős szerepet játszik. De felhasználják a kozmetikában arctisztító és hidratáló maszkok készítéséhez is.



