A kefir tényleg csodaital: a „százévesek italának” is nevezik

A kefir nagyon egészséges, mert segíti az emésztést, valamint erősíti az immunrendszert. A Kaukázusból származik, ahol az egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt a „százévesek italának” nevezik. Cikkünkből még több érdekes és hasznos dolgot megtudhatsz a kefirről.
1/6 Először is: Mi az a kefir?
Ez savanyított tej, amely kefirgombák segítségével állítható elő az alvadó tejből. Eredetileg kancatejből csinálták, ahogy a mongol kumiszt, manapság mifelénk már csak tehéntejet használnak erre a célra. A sűrű állagú ital íze hasonlít az aludttejéhez, de magasabb szénsavtartalma miatt savanyúságát intenzívebbnek érezzük.
A szénsav okozza a boltban vásárolt kefir dobozának felpuffadását is – általában bőven a szavatossági idő lejárta előtt.
A hagyományos kefirkészítés során csekély alkoholtartalom is keletkezik (a lótejből készülő kumisz tudvalevőleg a mongolok és néhány más ázsiai népcsoport tradicionális „szeszes itala” – egyesek szerint őseinké is –, amely hosszabb erjesztés által elérheti egy gyengébb bor szeszfokát is).
A boltokban kapható kefirek azonban, ahogy az a csomagoláson megadott anyagösszetételből is kiderül, nem tartalmaznak alkoholt.
2/6 Mik azok a kefirgombák?
A tejbe tett oltószer élesztőgombák és bizonyos jótékony baktériumok keveréke. Ez erjedést indít el, melynek során a tejcukorból (laktózból) tejsav, alkohol és szénsav keletkezik.
Kefirgombák kaphatók sok bioboltban, és többször is felhasználhatók saját kefir készítésére.
Elsősorban attól, hogy számos hasznos tápanyagot tartalmaz, és fokozza a bélműködést. Mik vannak benne? Sok fehérje, A-, D- és B-vitaminok, folsav, továbbá kalcium, magnézium, vas és jód. Ezek jót tesznek a csontoknak, fogaknak, izmoknak, idegeknek, valamint a pajzsmirigynek. A kefirt a benne található probiotikumok miatt is kedvelik. Más tejtermékekhez képest, mint pl. a joghurt vagy az aludttej, a hagyományos kefir a tejsavbaktériumokon kívül élesztőt és ecetsav-baktériumokat is tartalmaz.
A vastagbélben ezek a mikroorganizmusok erősítik a bélflórát, pusztítják a kórokozókat, és ezáltal segítik a szervezet védekező mechanizmusát. A sovány tejből készült kefir proteinekben gazdag, laktató, kevés benne a zsír és a kalória.
Ezért gyakran ajánlják fogyókúrákhoz és diétákhoz, például friss gyümölcsökkel vagy zöldségekkel készült shake-ekben. Az egészséges bélflóra jó hatással van az anyagcserére, ami által elősegítheti a fogyást is.
A kefirtől a bőr is megszépülhet, például azért, mert az egészséges bélflóra a pattanásokkal és mitesszerekkel vívott harcban jelentős szerepet játszik. De felhasználják a kozmetikában arctisztító és hidratáló maszkok készítéséhez is.