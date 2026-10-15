Ecettel takarítod a csempét? Ezért okozhatsz vele maradandó kárt a lakásban

Az ecet sok háztartásban bevált, olcsó tisztítószer, ezért nem meglepő, hogy a csempék és a fugák tisztításakor is gyakran előkerül. Csakhogy ami az egyik felületen hatékony megoldás, az a másikon komoly károkat okozhat: a savas tisztítás hosszú távon a burkolat épségét is veszélyeztetheti. Nem mindegy tehát, milyen anyagon és milyen gyakran alkalmazod.
Miért pont a fuga issza meg a levét
A legtöbb lakásban cementalapú fugát használtak a csempézéskor, ez pedig lúgos kémhatású anyag. Az ecet savas, és ez a két véglet nem fér meg egymás mellett: a sav lassan, de biztosan kikezdi a cement szerkezetét, porózussá és morzsalékonnyá teszi a fugát. Elsőre nem látszik semmi, aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy ujjal is ki lehet kaparni a repedéseket, és a víz sokkal könnyebben beszivárog alá.
Ez utóbbi a valódi probléma. A beázó nedvesség miatt penészedni kezd a fal, a csempe alatt meglazulhat a ragasztó, és a lakkozott felületek is tompán, foltosan festenek a rendszeres ecetes lemosás után.
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