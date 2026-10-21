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Ebből az apró jelből azonnal kiderül, ha nem jó rád a farmered
iStock

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Ebből az apró jelből azonnal kiderül, ha nem jó rád a farmered

Nagy Emília
Írta 2026.10.21.
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Próbáld ki: állj a tükör elé, és ne a derekadra vagy a csípődre nézz először, hanem a hátsó zsebeidre.

Ha azok elállnak a fenekedtől, mint két kis szárny, vagy éppen besüppednek és ráncosodnak, az nadrágod sokkal pontosabban elárulja a méretproblémát, mint bármelyik tükör előtti forgolódás. A szabásvonalak ugyanis úgy vannak megtervezve, hogy sima felületen feküdjenek, és amikor a test formája nem egyezik a szabásminta logikájával, pontosan ott törik meg a vonal, ahol a legtöbb varrás és feszülés találkozik: a zsebeknél.

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A hátsó zseb elállása: túl szűk a csípőrész

Ha a hátsó zsebek szinte derékszögben elválnak a kelmétől, és egy kis üreg keletkezik mögöttük, az klasszikus jele annak, hogy a nadrág csípőben vagy fenékrészben szűkebb a kelleténél. A szövet ilyenkor nem tud simán ráfeküdni a testre, ezért a zseb szegélye kifelé nyúlik, hogy helyet keressen magának. Ez főleg feszesebb, sztreccsesebb anyagoknál szembetűnő, de farmernél is gyakori probléma, különösen akkor, ha valaki egy mérettel kisebbet vesz fel abban a reményben, hogy formásabbnak tűnik tőle.

A feszülő zseb valójában éppen az ellenkező hatást kelti: kiemeli azt a részt, amit eltakarni szeretnénk.

Farmer hátsózseb
iStock

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