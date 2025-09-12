„Beköpött, hogy puskázom, én szóltam, hogy megcsalja a pasija” – 10 durva bosszú sztori

Címlap / Életmód / Lélek / „Beköpött, hogy puskázom, én szóltam,...

„Beköpött, hogy puskázom, én szóltam, hogy megcsalja a pasija” – 10 durva bosszú sztori

Szőke Angéla
Írta 2025.09.12.

A bosszú lehet édes, de meglehetősen pitiáner is, egyeseknek mégis megéri még áldozatok árán is, ahogy az alábbi tíz történet is igazolja.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/10 Csapatmunka

Csapatmunka
Csapatban kellett egy projekten dolgoznom három lusta kolléganővel. Amikor hetek után szóltam nekik, hogy nem tetszik, hogy csak én teszek bele munkát a dologba ami lassan kész, de ők semmit nem tettek bele, a hátam mögött bemószeroltak a főnöknek, aki levett engem a projektről. Csakhogy a kolleginák elfelejtették a hozzáférésem, így este a tárhelyen szépen átírtam a munkámat, majd a sületlenségek végére odabiggyesztettem, hogy „kapjátok be.” Másnap reggel – amikor éppen beadtam a felmondásom – hallottam, ahogy a főnök üvölt velük, csodás érzés volt.

2/10 Édes négyes

Édes négyes
Összeszűrtem a levet egy kolléganőmmel, akiről tudtam, hogy férjnél van. Egyik este moziba vittem egy Tinder-randit és a jegyekért sorban állva ott volt a kolléganő-szeretőm a férjével. Amikor meglátott minket, odarohant és ezt üvöltötte a partneremnek: „Oh, de szép pár vagytok, azt mondta neked, hogy minden ebédszünetben engem dönget, vagy arról hallgatott?!” Én csak a férjet néztem, aki leesett állal, kővé dermedve állt. A Tinder-randim lelépett, de a szeretőmnek az egész házassága ment a levesbe.

Mások ezeket olvassák

3/10 Akkor a falunak is annyi

Akkor a falunak is annyi
Nagypapámnak a falujában volt egy nagy vegyesboltja, gyakorlatilag mindent árult: szerszámokat, élelmiszert, saját gyümölcsét, tisztítószereket. Ki akart tenni egy molinót két épület közé – ahol a boltja volt – de a hivatal nem engedte neki. Annyira mérges lett, hogy azt ígérte, tönkreteszi bosszúból az egész falut. A vezetés csak nevetett rajta, de meglepően gyorsan átvitte az üzletet a következő faluba, a neki dolgozó emberekkel együtt. Két éven belül mindenki ott vásárolt, a falujából sokan odaköltöztek és a település elsorvadt. Haláláig emlegette, hogy csak engedniük kellett volna, hogy kifeszítse a molinóját.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Nem tudtam elolvasni a rendszámot, mert diszlexiás vagyok” – A legdurvább sztorik a vezetési forgalom-vizsgákról

„Nem tudtam elolvasni a rendszámot, mert diszlexiás vagyok” – A legdurvább sztorik a vezetési forgalom-vizsgákról
„Beköpött, hogy puskázom, én szóltam, hogy megcsalja a pasija” – 10 durva bosszú sztori

„Beköpött, hogy puskázom, én szóltam, hogy megcsalja a pasija” – 10 durva bosszú sztori
Szomorúság horoszkóp: így szoktad kezelni ha letört vagy, zodiákusod alapján

Szomorúság horoszkóp: így szoktad kezelni ha letört vagy, zodiákusod alapján
Homokóra alkat: ezek a legelőnyösebb nyári ruhadarabok számodra

Homokóra alkat: ezek a legelőnyösebb nyári ruhadarabok számodra
Ejnyebejnye: ha így hazudsz, mindenki igaznak fogja hinni

Ejnyebejnye: ha így hazudsz, mindenki igaznak fogja hinni
„Már felneveltem a kistestvéreimet, nem szeretnék saját gyereket”- Ezért választottam a gyerekmentes életet

„Már felneveltem a kistestvéreimet, nem szeretnék saját gyereket”- Ezért választottam a gyerekmentes életet
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK