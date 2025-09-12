„Beköpött, hogy puskázom, én szóltam, hogy megcsalja a pasija” – 10 durva bosszú sztori

Nagypapámnak a falujában volt egy nagy vegyesboltja, gyakorlatilag mindent árult: szerszámokat, élelmiszert, saját gyümölcsét, tisztítószereket. Ki akart tenni egy molinót két épület közé – ahol a boltja volt – de a hivatal nem engedte neki. Annyira mérges lett, hogy azt ígérte, tönkreteszi bosszúból az egész falut. A vezetés csak nevetett rajta, de meglepően gyorsan átvitte az üzletet a következő faluba, a neki dolgozó emberekkel együtt. Két éven belül mindenki ott vásárolt, a falujából sokan odaköltöztek és a település elsorvadt. Haláláig emlegette, hogy csak engedniük kellett volna, hogy kifeszítse a molinóját.



