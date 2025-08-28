Ezeket a dolgokat csak az érti, aki volt már „láthatatlan harmadik”
istockphoto.com

Ezeket a dolgokat csak az érti, aki volt már „láthatatlan harmadik”

O. Zselyke
Írta 2025.08.28.

A „láthatatlan harmadik" kifejezés elsőre talán furcsán hangzik. Hogyan lehet valaki egyszerre jelen és mégis szinte észrevétlen?

A „láthatatlan harmadik” kifejezés elsőre talán furcsán hangzik. Hogyan lehet valaki egyszerre jelen és mégis szinte észrevétlen? Pedig sokan kerülnek ebbe a helyzetbe anélkül, hogy tudatosan választották volna. Egy szerelmi háromszög „harmadik szereplőjeként” lenni gyakran azt jelenti, hogy bár ott vagy valakinek az életében, mégsem vagy igazán a része. Ez az állapot érzelmi kirekesztettséggel, bizonytalansággal és gyakran fájdalmas egyoldalúsággal jár.

Hogyan alakulnak ki a szerelmi háromszögek?

Szerelmi háromszögek nem egyik napról a másikra születnek. Van, hogy valaki beleszeret egy olyan emberbe, akinek már van párkapcsolata – vagy akár házassága. Máskor maga a partner az, aki két kapcsolat között ingadozik. A harmadik fél pedig sokszor reménykedik: talán egyszer ő lesz „az igazi”, akit választanak. Sokszor nem tudatos döntés ez, inkább egy belesodródás. Olyan is előfordul, hogy a kapcsolat nyíltan létezik, mégis az egyenlőtlenség érzése marad meg benne.

A kezdeti szenvedély, a titokzatosság izgalma könnyen elfedheti azt a tényt, hogy ez egy instabil, érzelmileg kiszolgáltatott helyzet. Míg a másik két ember kapcsolata világos, a harmadik szereplő gyakran félúton lebeg a jelenlét és a láthatatlanság között.

Miért nehéz a harmadik félnek?

Harmadiknak lenni egy kapcsolatban olyan, mintha mindig egy lépéssel lemaradnál. Lehetnek boldog pillanatok, amikor minden rendben van, de ezek gyakran múlóak, és utána marad a hiányérzet, a várakozás és a kérdések: „Miért nem hívott vissza?”, „Vajon vele van most?”

