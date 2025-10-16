A depresszió 4 megelőző jele, ami előre vetíti, hogy nehéz időszak jöhet az életedben
Farkas Izabella
Írta 2025.10.16.

A depresszió gyakran egy alattomosan lopakodó vendég az életünkben, és sokszor csak akkor vesszük észre, amikor már teljesen ránk telepedett. Azonban ha figyelmesebbek vagyunk bizonyos jelekre, időben felismerhetjük, ha valami nincs rendben. Így lehetőségünk nyílik megelőzésként időben tenni ellene, minimalizálva a depresszió hatását mindennapjainkra. Nézzük, melyek azok a jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy egy nehéz időszak közeleghet az életünkben.

A motiváció hiánya

Egyik első jele annak, hogy valami nincs rendben, a motiváció jelentős csökkenése. Azok a tevékenységek, amelyeket korábban kedveltünk, és motiváltan végeztünk, hirtelen unalmassá vagy terhesnek tűnhetnek. Ez lehet egy egyszerű hobbi, sport vagy akár a munka is. A motiváció hiánya gyakran a belső lelkiállapotunk megváltozására utal, és fontos, hogy időben felfigyeljünk rá.

Az ilyen helyzetben érdemes átgondolnunk, mi okozhatja ezt a csökkenő lelkesedést és próbáljunk keresni új ingerforrásokat, új célokat vagy éppen tudatos pihenést beiktatni a mindennapokba, hogy ne merüljünk ki teljesen.

