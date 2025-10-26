Alulértékeljük a csiperkegombát, pedig ez az 5 mennyei étel belőle mindent visz
iStock

Farkas Izabella
Írta 2025.10.26.

A csiperkegomba, amely gyakran alábecsült szereplője a gasztronómia világának, valójában sokkal több lehetőséget rejt magában, mint azt elsőre gondolnánk. A mindennapi konyhába egyszerűen beépíthető, és mindössze néhány összetevő szükséges ahhoz, hogy igazán különleges ételeket varázsoljunk vele az asztalra. Ebben a cikkben öt olyan mennyei főétel receptjét osztjuk meg, amelynek főszereplője a csiperkegomba – reméljük, mindnyájan élvezni fogjátok az új gasztronómiai élményeket!

Gombapaprikás csiperkegombával

iStock

A gombapaprikás egy igazi klasszikus étel, amely tökéletesen beleillik a magyaros ízvilágba. Mindemellett egyszerű elkészíteni, és hála a csiperkegombának, rendkívül ízletes is.

  • 500 g csiperkegomba
  • 1 közepes vöröshagyma
  • 2 evőkanál olaj
  • 1 teáskanál pirospaprika
  • 200 ml tejföl
  • 1 evőkanál liszt
  • Salt and pepper to taste

Elkészítés:

  1. Tisztítsd meg a csiperkegombát, és vágd szeletekre. Aprítsd fel a vöröshagymát.
  2. Az olajon a hagymát párold üvegesre, majd add hozzá a gombát. Sózd, borsozd ízlés szerint.
  3. Keverd bele a pirospaprikát, ügyelve, hogy meg ne égjen.
  4. Adagold hozzá a tejfölt, és hígítsd vízzel, ha szükséges. Lassú tűzön párold, amíg a gomba teljesen megpuhul.
  5. Végül a liszttel sűrítsd be, alapos kevergetés mellett.

