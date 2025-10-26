Alulértékeljük a csiperkegombát, pedig ez az 5 mennyei étel belőle mindent visz

Gombapaprikás csiperkegombával
A gombapaprikás egy igazi klasszikus étel, amely tökéletesen beleillik a magyaros ízvilágba. Mindemellett egyszerű elkészíteni, és hála a csiperkegombának, rendkívül ízletes is.
- 500 g csiperkegomba
- 1 közepes vöröshagyma
- 2 evőkanál olaj
- 1 teáskanál pirospaprika
- 200 ml tejföl
- 1 evőkanál liszt
Elkészítés:
- Tisztítsd meg a csiperkegombát, és vágd szeletekre. Aprítsd fel a vöröshagymát.
- Az olajon a hagymát párold üvegesre, majd add hozzá a gombát. Sózd, borsozd ízlés szerint.
- Keverd bele a pirospaprikát, ügyelve, hogy meg ne égjen.
- Adagold hozzá a tejfölt, és hígítsd vízzel, ha szükséges. Lassú tűzön párold, amíg a gomba teljesen megpuhul.
- Végül a liszttel sűrítsd be, alapos kevergetés mellett.
