Alulértékeljük a csiperkegombát, pedig ez az 5 mennyei étel belőle mindent visz

A csiperkegomba, amely gyakran alábecsült szereplője a gasztronómia világának, valójában sokkal több lehetőséget rejt magában, mint azt elsőre gondolnánk. A mindennapi konyhába egyszerűen beépíthető, és mindössze néhány összetevő szükséges ahhoz, hogy igazán különleges ételeket varázsoljunk vele az asztalra. Ebben a cikkben öt olyan mennyei főétel receptjét osztjuk meg, amelynek főszereplője a csiperkegomba – reméljük, mindnyájan élvezni fogjátok az új gasztronómiai élményeket!

Gombapaprikás csiperkegombával

A gombapaprikás egy igazi klasszikus étel, amely tökéletesen beleillik a magyaros ízvilágba. Mindemellett egyszerű elkészíteni, és hála a csiperkegombának, rendkívül ízletes is.

500 g csiperkegomba

1 közepes vöröshagyma

2 evőkanál olaj

1 teáskanál pirospaprika

200 ml tejföl

1 evőkanál liszt

Salt and pepper to taste

Elkészítés:

Tisztítsd meg a csiperkegombát, és vágd szeletekre. Aprítsd fel a vöröshagymát. Az olajon a hagymát párold üvegesre, majd add hozzá a gombát. Sózd, borsozd ízlés szerint. Keverd bele a pirospaprikát, ügyelve, hogy meg ne égjen. Adagold hozzá a tejfölt, és hígítsd vízzel, ha szükséges. Lassú tűzön párold, amíg a gomba teljesen megpuhul. Végül a liszttel sűrítsd be, alapos kevergetés mellett.

