A legjobb manipulátorok a csillagjegyek között – nézd meg a helyed a rangsorban

Vannak jegyek, amelyek szinte észrevétlenül terelik a beszélgetést a maguk javára

Az alábbi rangsor azt mutatja, mely csillagjegyek élnek a legtudatosabban – vagy éppen a legösztönösebben – a finom ráhatás eszközeivel.

Karmikus visszatérés: 4 csillagjegy, akinél megszólal a múlt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Skorpió

A Skorpió ritkán nyíltan kér valamit, inkább megteremti a helyzetet, amiben a másik magától ajánlja fel. Kiváló megfigyelő, így pontosan tudja, kinél melyik gombot kell megnyomni, és a csendje gyakran hatásosabb fegyver, mint bármelyik érv.

2. Ikrek

Szavakkal dolgozik, és ebben a terepen szinte verhetetlen. Egy Ikrek percek alatt átkeretezi a vitát úgy, hogy a végén a másik azt hiszi, az ő ötlete volt az egész, miközben a meggyőzés finoman már korábban elkezdődött. Olvass még a témában A fejlődés toronyháza – te hányadik emeleten tartózkodsz? Ne csak a csillagokat nézd! Így derítem ki, milyen valójában a szállás – még nem ért csalódás 6 teljesen átlagos mondat, ami mélyen megérinti azt, aki magányosan nőtt fel – szakértők szerint A legnagyobb szeretet néha az, ha nem akarjuk megmenteni a másikat

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