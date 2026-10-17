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A legjobb manipulátorok a csillagjegyek között – nézd meg a helyed a rangsorban
Unsplash

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A legjobb manipulátorok a csillagjegyek között – nézd meg a helyed a rangsorban

Farkas Izabella
Írta 2026.10.17.
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Vannak jegyek, amelyek szinte észrevétlenül terelik a beszélgetést a maguk javára

Az alábbi rangsor azt mutatja, mely csillagjegyek élnek a legtudatosabban – vagy éppen a legösztönösebben – a finom ráhatás eszközeivel.

Karmikus visszatérés: 4 csillagjegy, akinél megszólal a múlt

1. Skorpió

A Skorpió ritkán nyíltan kér valamit, inkább megteremti a helyzetet, amiben a másik magától ajánlja fel. Kiváló megfigyelő, így pontosan tudja, kinél melyik gombot kell megnyomni, és a csendje gyakran hatásosabb fegyver, mint bármelyik érv.

2. Ikrek

Szavakkal dolgozik, és ebben a terepen szinte verhetetlen. Egy Ikrek percek alatt átkeretezi a vitát úgy, hogy a végén a másik azt hiszi, az ő ötlete volt az egész, miközben a meggyőzés finoman már korábban elkezdődött.

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