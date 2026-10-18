Ennek az 5 csillagjegynek érdemes jobban odafigyelnie a pénzügyeire ősz végén

Van, akinek a csillagjegye szerint pont ilyenkor érdemes kétszer meggondolnia egy vásárlást, mielőtt rákattint a kosárra.
1. Kos
A Kos jellemzően impulzív döntéshozó, és ősszel ez a tulajdonsága még hangsúlyosabbá válik. A rövidülő nappalok és a hidegebb idő sokaknál fokozott vásárlási ingert vált ki, a Kosnál pedig ez könnyen azonnali, átgondolatlan kiadásokban csapódik le. Egy online akció, egy villámdeal, és már meg is történt a vásárlás, amit másnap megbán. Érdemes lenne bevezetnie egy szabályt: mielőtt bármit megvesz ötezer forint felett, várjon vele egy napot.
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