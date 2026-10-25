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4 csillagjegy, akinek egy életre szólnak a gyerekkori barátságai
Pixabay

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4 csillagjegy, akinek egy életre szólnak a gyerekkori barátságai

Farkas Izabella
Írta 2026.10.25.
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Vannak emberek, akik sosem felejtik el, honnan indultak, és kik álltak mellettük a kezdetektől. Ez a négy csillagjegy akár egy életen át kitart a gyerekkori barátai mellett.

Vannak barátságok, amelyek kiállják az idő próbáját, és felnőttként is ugyanolyan erősek maradnak, mint az iskolás évek alatt. Az asztrológia szerint ez a négy csillagjegy különösen hűséges a gyerekkori barátaihoz, és akár évtizedeken át is őrzi ezeket a különleges kötelékeket.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni

Rák – Aki sosem felejti el, honnan indult

A Rák számára a gyerekkori barátságok sokkal többet jelentenek közös emlékeknél: a biztonságot, az összetartozást és az életének egy meghatározó időszakát idézik fel. Hajlamos érzelmileg erősen kötődni azokhoz, akik már akkor mellette álltak, amikor még csak kereste a helyét a világban. A régi barátokkal közös emlékeket igazi kincsként őrzi, és akár hosszú hallgatás után is képes ott folytatni a beszélgetést, ahol évekkel korábban abbahagyták. A Rák nem feltétlenül találkozik mindennap a gyerekkori barátaival, de ha valamelyikük bajba kerül, jó eséllyel az elsők között ajánlja fel a segítségét.

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