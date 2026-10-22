3 csillagjegy, akire mindig számíthatsz, ha baj van

Vannak emberek, akik nemcsak a jó időszakokban vannak melletted, hanem akkor is, amikor minden összedőlni látszik körülötted. Nem feltétlenül mondanak nagy szavakat, egyszerűen ott teremnek, meghallgatnak, és segítenek megtalálni a kiutat. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen híres lehet erről a megbízható, támogató hozzáállásról.
Bika – A biztos pont, aki nem hagy cserben
A Bika számára a hűség és a kiszámíthatóság alapvető értékek, ezért ha egyszer közel enged magához valakit, azt komolyan veszi. Nem az a típus, aki eltűnik, amikor a másik élete nehéz fordulatot vesz, sőt, ilyenkor mutatkozik meg igazán, mennyire lehet rá számítani. Ha segítségre van szükséged, nemcsak meghallgat, hanem a gyakorlatban is melléd áll: elintéz valamit, megold egy problémát, vagy egyszerűen gondoskodik róla, hogy ne kelljen mindent egyedül cipelned. A Bika nem ígér fűt-fát, de amit megígér, azt igyekszik be is tartani.
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