5 csillagjegy, aki állandóan magyarázkodik – sokakat idegesít vele

Van öt csillagjegy, akinél ez a fajta önigazolási kényszer különösen erős, és érdemes megnézni, mi áll mögötte.

Van, akinél ez nem alkalmi szokás, hanem beépült reflex: minden döntés mellé automatikusan gyárt egy indoklást, mintha láthatatlan bírák ülnének körülötte, akik bármikor számon kérhetik.

4 csillagjegy, akit a nyári forróság szerelembe sodor A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Rák

A Rák az érzelmi biztonságot a mások jóváhagyásában keresi, így ha valaki csalódottnak tűnik a döntése miatt, azonnal magyarázkodni kezd, akkor is, ha a döntés kizárólag rá tartozott. Ha lemondja a vasárnapi családi kávézást, mert egyszerűen pihenni szeretne, képes tíz percig sorolni az okokat, miközben senki nem kérte számon. Pedig a fáradtság önmagában elég ok lenne, magyarázat nélkül is.

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