3 csillagjegy, aki a veszekedés helyett inkább napokig hallgat

Nem mindenki áll bele azonnal a konfliktusokba: vannak, akik inkább magukba fojtják a sérelmeiket, és napokig szó nélkül őrlődnek rajtuk. Ez a három csillagjegy gyakran a csenddel fejezi ki a haragját, mert időre van szükségük ahhoz, hogy feldolgozzák az érzéseiket.
Halak: aki inkább visszavonul, mint hogy fájdalmat okozzon
A Halak az egyik legérzékenyebb jegy, és pontosan ezért menekül a nyílt konfliktus elől. Egy vacsora közben elejtett, csípős megjegyzés után nem fog visszavágni, inkább elcsendesedik, és másnap már csak röviden válaszolgat. Belül közben órákig pörgeti a mondatot, amit a másik mondott, és azt is, amit ő maga nem mert kimondani.
A konfliktuskerülés nála nem gyengeség, hanem önvédelem: fél attól, hogy a vita elszabadul, és olyat mond vagy hall, amit nem lehet visszavonni. Inkább választja a hallgatást, mint hogy végignézze, ahogy egy apró nézeteltérésből komoly sérülés lesz.
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Ha valaki kibontja ezt a csendet egy óvatos kérdéssel, a Halak gyakran megkönnyebbülve enged: nem a figyelmet keresi, hanem egy biztonságos pillanatot, amikor végre kimondhatja, mi bántotta.
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