Ebben a tevékenységben találod meg a lelki békét, zodiákusod szerint
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ebben a tevékenységben találod meg a...

Ebben a tevékenységben találod meg a lelki békét, zodiákusod szerint

Schuster Borka
Írta 2025.10.05.

Bármilyen sűrű is az életed, fontos, hogy szakíts időt arra, hogy egy kicsit kikapcsolódj és feltöltődj. Egy pihentető alvás mellett időnként az aktív tevékenységek is hozzásegíthetnek ahhoz, hogy megtaláld a lelki békédet. Téged mi nyugtat meg teljesen? Eltalálja a horoszkópod, mitől simulnak ki az idegeid?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/12 Kos

Kos
A Kosok nagyon aktívak, nem szeretnek sokáig egy helyben ülni, vagy hosszasan töprengeni, inkább a tettek emberei. Éppen ezért, ha ki akarnak kapcsolni, fontos, hogy valami olyasmivel foglalkozzanak, ami leköti őket szellemileg és fizikailag is.

Mivel sokszor agyban jobban elfáradnak, ám a testi energiáikat nem tudják levezetni, ezért például a rendszeres futás, kocogás csodákat tehet velük, megszabadulhatnak a stressztől, kicsit kikapcsolhatják állandóan zakatoló agyukat, és újra feltöltődhetnek.

Ha eddig még nem tetted, érdemes egy próbát tenni a kocogással – zenére még jobban fog menni!

2/12 Bika

Bika
A Bikák nagyon kitartóak és nagy önkontrollal is rendelkeznek, ugyanakkor szeretik látni, ha a munkájuknak van eredménye, ha egy kép összeáll. Az olyan csendes, nagy odafigyelést igénylő feladatok, mint például egy kirakó összerakása, maximálisan kielégítik a Bikák alkotó tevékenységét, ugyanakkor kicsit el is vonulhatnak vele a világtól.

Mivel azt nem szeretik, ha úgy érzik, hogy csak az időt vesztegetik, de valójában nem csinálnak semmit, fontos, hogy a tevékenységnek látszata is legyen. Ezért aztán a bonyolult, akár falra is kirakható kirakók nagy örömet okozhatnak nekik.

Olvass még a témában

3/12 Ikrek

Ikrek
Ahogyan az Ikrek személyiségjegyei, vagy éppen a hangulatuk is egyik pillanatról a másikra megváltozhat, úgy szeretik maguk körül is a változást. Az Ikrek számára az átalakítás jelent teljes lelki feltöltődést, legyen szó a külső megváltoztatásáról egy új frizurával, vagy akár a lakás átrendezéséről.

Imádnak ilyesmiket tervezni és kivitelezni is, jó érzékkel választják meg, mihez mi illik, és a változásból még hosszú ideig energiát merítenek. Ha lehetőséget kapnak arra, hogy valamit új megvilágításba helyezzenek, az Ikrek azonnal elemében érzi magát.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Ezek a biztos jelei annak, hogy a barátnőd irigy rád

Ezek a biztos jelei annak, hogy a barátnőd irigy rád
Ebben a tevékenységben találod meg a lelki békét, zodiákusod szerint

Ebben a tevékenységben találod meg a lelki békét, zodiákusod szerint
Ma van Szent Iván-éj. Ekkor dobd tűzre a szerelmed gatyamadzagját!

Ma van Szent Iván-éj. Ekkor dobd tűzre a szerelmed gatyamadzagját!
Miért állnak közelebb a nagymamák az unokáikhoz, mint saját gyerekeikhez? 

Miért állnak közelebb a nagymamák az unokáikhoz, mint saját gyerekeikhez? 
„Mióta vállalkozok visszatért belém az élet” – Mi történt, miután felmondtál?

„Mióta vállalkozok visszatért belém az élet” – Mi történt, miután felmondtál?
Ezért akarnak a nők mindig beszélgetni szex után

Ezért akarnak a nők mindig beszélgetni szex után
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK