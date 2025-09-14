A rákellenes és fogyasztó tea. Így készítsd el, hogy tökéletes legyen!

Ahogy közelednek a hűvösebb napok, a frissítő limonádékat szépen felváltják a különböző a forró italok. Nincs is jobb érzés, mint hazaérve átmelegedni egy csésze gőzölgő, illatos teától. Sokan csak élénkítő hatásuk miatt fogyasztják őket, szervezetre gyakorolt számos jótékony hatásukat azonban már kevesebben ismerik.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Fűben, fában orvosság

A zöld tea bőségesen tartalmaz vitaminokat és ásványi sókat. Kimagasló a C- és B-vitamin tartalma, természetes fluoridtartalmának köszönhetően pedig erősíti a csontrendszert, és hozzájárul az egészséges fogzománc megőrzéséhez. A folyékony orvosság segít megelőzni napjaink igen veszedelmes és gyakori betegségének, a ráknak a kialakulását – kiemelkedő antioxidáns hatással bír, így felveszi a harcot a szabadgyökökkel szemben.

Különböző kutatásokkal támasztották alá, hogy az orvosságként számon tartott forró ital bővelkedik egy katechin nevű vegyületben, amely szintén semlegesíti a szabadgyököket és antikarcinogén (rákellenes) hatású. Emellett segít megelőzni a megfázásos megbetegedéseket, visszaszorítja a fertőzésre való hajlamot, és csökkenti a szívbetegségek esélyét.

Tudatosabb és egészségesebb választás kávé helyett a zöld tea: ugyan mindkettő koffeint tartalmaz, a tea élénkítő hatása azonban hosszabb ideig tart, mivel a gyomor helyett a bélfalon át szívódik fel, és kíméletesebben, egyenletesebben frissíti a szervezetet. Az emésztésre gyakorolt kedvező hatása Ázsiában már évezredek óta ismert: javítja az emésztést és serkenti a bélműködést. Vizelethajtó hatása miatt pedig tökéletes kiegészítője lehet az őszi méregtelenítő kúrának! Mások ezeket olvassák A kék szín csökkenti az öngyilkosságok számát. A kék szín és a lelkiállapotunk Fenékformáló kihívás 1. hét: A farizom és a mélyhátizom erősítése Teszt: Mennyire gondolnak fegyelmezettnek mások? „Ne igyál annyi lattét és lesz pénzed” – Boomerek, akiknek fogalma sincs arról, milyen nehéz megélni manapság egy fiatalnak

Fogyj le zöld teával!

Kutatások támasztják alá, hogy a zöld tea számtalan egészségmegőrző tulajdonsága mellett eredményesen bontja a zsírt is. Áldásos összetevőinek hála napi 4-5 csésze tea fogyasztása mellett nincs elhízás, illetve akinek szüksége van rá, meg is szabadul a felesleges kilóktól. Csökkenti a zsírszöveteket, csakúgy, mint a vér koleszterol- és trigliceridszintjét. Természetesen ehhez az egészséges táplálkozás is elengedhetetlen!

A cikk folytatódik, lapozz!