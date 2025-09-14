A rákellenes és fogyasztó tea. Így készítsd el, hogy tökéletes legyen!
iStock

A rákellenes és fogyasztó tea. Így készítsd el, hogy tökéletes legyen!

Esztergály Lilla
2025.09.14.

Ahogy közelednek a hűvösebb napok, a frissítő limonádékat szépen felváltják a különböző a forró italok. Nincs is jobb érzés, mint hazaérve átmelegedni egy csésze gőzölgő, illatos teától. Sokan csak élénkítő hatásuk miatt fogyasztják őket, szervezetre gyakorolt számos jótékony hatásukat azonban már kevesebben ismerik.

Fűben, fában orvosság

A zöld tea bőségesen tartalmaz vitaminokat és ásványi sókat. Kimagasló a C- és B-vitamin tartalma, természetes fluoridtartalmának köszönhetően pedig erősíti a csontrendszert, és hozzájárul az egészséges fogzománc megőrzéséhez. A folyékony orvosság segít megelőzni napjaink igen veszedelmes és gyakori betegségének, a ráknak a kialakulását – kiemelkedő antioxidáns hatással bír, így felveszi a harcot a szabadgyökökkel szemben.

Különböző kutatásokkal támasztották alá, hogy az orvosságként számon tartott forró ital bővelkedik egy katechin nevű vegyületben, amely szintén semlegesíti a szabadgyököket és antikarcinogén (rákellenes) hatású. Emellett segít megelőzni a megfázásos megbetegedéseket, visszaszorítja a fertőzésre való hajlamot, és csökkenti a szívbetegségek esélyét.

Tudatosabb és egészségesebb választás kávé helyett a zöld tea: ugyan mindkettő koffeint tartalmaz, a tea élénkítő hatása azonban hosszabb ideig tart, mivel a gyomor helyett a bélfalon át szívódik fel, és kíméletesebben, egyenletesebben frissíti a szervezetet. Az emésztésre gyakorolt kedvező hatása Ázsiában már évezredek óta ismert: javítja az emésztést és serkenti a bélműködést. Vizelethajtó hatása miatt pedig tökéletes kiegészítője lehet az őszi méregtelenítő kúrának!

Fogyj le zöld teával!

Kutatások támasztják alá, hogy a zöld tea számtalan egészségmegőrző tulajdonsága mellett eredményesen bontja a zsírt is. Áldásos összetevőinek hála napi 4-5 csésze tea fogyasztása mellett nincs elhízás, illetve akinek szüksége van rá, meg is szabadul a felesleges kilóktól. Csökkenti a zsírszöveteket, csakúgy, mint a vér koleszterol- és trigliceridszintjét. Természetesen ehhez az egészséges táplálkozás is elengedhetetlen!

