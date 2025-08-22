Csak kettesben: ezt gondolom a barátok nélküli párokról

Van a városunknak egy rendezvénye, amit minden évben várok. Nem azért, mert különösen izgalmas programok lennének – a költségvetés nem engedi a fesztiválméretű attrakciókat –, hanem mert ez az egyik ritka alkalom, amikor tényleg összeverődik a környék apraja-nagyja.

Olyan érzésem van, mintha egy óriási, élő közösségi platformon sétálgatnék: látom, ki mennyit változott, mekkorát nőttek a gyerekek és persze azt is hallani, kivel mi történt az elmúlt évben.

Most hétvégén is így volt. Négy órán át ültem egy sörpadon és nem telt el öt perc úgy, hogy ne állt volna meg valaki pár szóra. Pedig bevallom, meglehetősen introvertált vagyok, a szűk baráti körömön kívül ritkán osztom meg az érzéseimet és az időmet másokkal. De valahogy úgy alakult az életem, hogy sok ismerősöm lett – minden bizonnyal a fiatal felnőttkori vendéglátós tapasztalatom rengeteget hozzátett ehhez.

Ebben hétvégi, nyüzsgő forgatagban feltűnt egy pár, akik mindig kettesben vannak. Láttam már őket szülinapi bulin, falunapon, esküvőn, boltban vásárolva, nyaraláson – és most is. Amíg a szemem előtt voltak (órákról beszélünk), senkivel nem beszéltek, csak egymással. Elgondolkodtam: ennyi ember között tényleg nincs senki, akihez kapcsolódni tudnának?

De mi állhat a „csak kettesben” mögött?

Nyilván nem akarok senki felett pálcát törni, és ha nekik így jó, számomra aztán tökéletes, de mégis elgondolkodtatott a dolog. Nekem gyakorlatilag a komplett baráti köröm lecserélődött az elmúlt 20 évben, bár inkább úgy mondanám, minőségi váltás történt köszönhetően annak, hogy mindannyian fejlődtünk valamerre. Egyértelmű az is, hogy nem minden párnál ugyanaz a történet, de a pszichológia és a tapasztalataim szerint többféle ok is meghúzódhat annak hátterében, ha egy pár sem közösen, sem külön-külön nem tart fenn barátságokat.

1. Féltékenység és birtoklási vágy

Van, aki egyszerűen nem tudja elengedni a párját. A féltékenység itt nem feltétlen arról szól, hogy tart a megcsalástól vagy attól, hogy elhagyják (bár ez sem ritka), hanem arról, hogy minden figyelmet magának akar. Egy harmadik fél – még ha csak egy barát vagy ismerős is az – fenyegetésnek tűnhet, mert elvesz az időből, a figyelemből, az intimitásból. Ez a fajta kapcsolati dinamika gyakran a másik kontrollálásáról szól, miközben észrevétlenül elszigeteli a párt a külvilágtól.

2. Irányításmánia

Akad, aki mentalitásából adódóan szeret mindent kézben tartani – a közös programokat, a beszélgetéseket, a társas érintkezést is. Ha a pár egyik tagja hajlamos az irányításra, az a baráti kör kialakulását is befolyásolhatja. Amennyiben a másik fél ehhez hozzászokik vagy a béke érdekében beletörődik, idővel teljesen megszűnhet a külső kapcsolódás.

