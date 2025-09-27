Kell tartani a legújabb Covid járványtól? Ezek a tünetek és így tudsz védekezni

A legfrissebb tünetek
A 2025-ös szeptemberi jelentések arra utalnak, hogy a Covid vírus új variánsai bizonyos szempontból kicsit másképp jelentkeznek, mint ahogy azt az előző hullámok során megtapasztalhattuk. Az új NIMBUSZ variáns nem okoz súlyos megbetegedést.
Az új tünetek között továbbra is megtalálható a klasszikus száraz köhögés, láz és légszomj, azonban egyes szakértők szerint gyakran jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom erősebb formában.
Továbbá a szaglás és ízlelés elvesztése, amely korábban jellemző volt, most kevésbé dominál, inkább a fáradtság és általános gyengeség emelendő ki.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyes tünetek súlyossága és jelentkezésének ideje egyénenként eltérő lehet. Nem mindenkinél jelentkeznek azonos módon, így mindig érdemes egészségügyi szakemberrel konzultálni, ha bármilyen gyanút keltő tünetet észlelünk magunkon vagy a környezetünkben.