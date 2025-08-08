Az 5 csodatévő gyógybarlang Magyarországon – A természet gyógyítása

A magyarországi barlangok nemcsak természeti kincseink, hanem egyedülálló gyógyhatásaikról is ismertek. Ezek a különleges mikroklímával rendelkező helyek évszázadok óta segítik a légúti és allergiás panaszokkal küzdőket, hiszen levegőjük por- és pollenmentes, páratartalmuk és hőmérsékletük pedig állandó. A csend, a nyugalom és a tiszta levegő kombinációja megnyugtatja a nyálkahártyát, javítja a légzéskomfortot és erősítheti az immunrendszert. Összeállításunkban bemutatjuk hazánk legismertebb gyógybarlangjait, amelyek nemcsak egészségügyi problémák esetén, hanem a teljes testi-lelki feltöltődésért is felkereshetők.

1/5 Jósvafő, Béke-barlang A Béke-barlang hűvös, állandóan kb. tíz fok körüli, közel telített páratartalmú klímája és rendkívül tiszta, allergénszegény levegője miatt régóta mintaszerű helyszín a speleoterápiához.



A csend, a por- és baktériumszegény környezet, valamint a stabil hőmérséklet nyugtatja a légutakat, segítheti az asztmás, krónikus hörghurutban szenvedő és gyakori légúti gyulladásokra hajlamos betegek állapotát. Sokak beszámolója szerint rendszeres bent tartózkodás után csökken a köhögés és a rohamok gyakorisága.



Fotó: itthon.hu



