A babák 80%-a így reagál az anyai stresszre: döbbenetes kutatási eredmények

A szülővé válás folyamata során a legtöbb anyuka szembesül az érzelmek széles skálájával, amelyek között ott található az öröm, a szeretet, de olykor elkerülhetetlenül a stressz is. Mindemellett gyakran felmerül a kérdés, hogy miként hathat ez a stressz az újszülöttekre és a babákra. Egy nemrégiben végzett tanulmány meglepő tényeket tárt fel arról, hogy a csecsemők 80%-a észlelhető fiziológiai változások formájában reagál az anyai stresszre.

Az anyai stressz biológiája

Amikor egy édesanya stressz alatt áll, a szervezete különböző fizikai tüneteket produkál, például megemelkedik a pulzusszáma és a vérnyomása, valamint kortizol, az úgynevezett „stresszhormon”, szabadul fel. Ezek a változások természetesen befolyásolhatják az anyatej minőségét és összetételét, amely a csecsemők táplálásának fő eszköze.

Bizonyított tény, hogy a babák az anyjuk érzelmi állapotára finom érzékenységgel reagálnak.

Egy 2018-as, a Psychological Science folyóiratban megjelent kutatás eredményei szerint a csecsemők képesek az anyai stressz alatt kialakult érzelmi állapotok felismerésére, és többnyire idegesebbekké és nyugtalanná válhatnak, ha érzékelik az anyjuk feszültségét vagy idegességét.

Ez a jelenség különösen érdekes az újdonsült anyák számára, akik gyakran érhetik magukat frusztráló helyzetekben.

A fent említett kutatás során úgy találták, hogy a csecsemők jelentős százaléka, akár 80%, az anyai stressz hatására megváltozott viselkedésmintákat mutat. A kutatók azt vették észre, hogy az anyák nyugtalan, frusztrált állapotában lévő babák tükrözik ugyanezeket az érzelmi állapotokat: ők is nyugtalanabbak, rosszabbul alszanak és táplálkozási szokásaik tekintetében is felborulhat a ritmus. Ezek a kiváltott válaszreakciók alátámasztják azt a felvetést, hogy az anyai stressz közvetlen hatással lehet a baba érzelmi és fizikai állapotára is.

Egy másik kutatás, amelyet a Californiai Egyetemen végeztek, azt mutatta, hogy az ideges anyák gyermekeinek stresszszintje magasabb volt, amit az úgynevezett kortizol szintek mérésével állapítottak meg. Az eredmények azt sugallják, hogy a kortizol szint emelkedése a csecsemő szervezetében összefügghet az anyai stresszel.

