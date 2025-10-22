A babák 80%-a így reagál az anyai stresszre: döbbenetes kutatási eredmények

Az anyai stressz biológiája
Amikor egy édesanya stressz alatt áll, a szervezete különböző fizikai tüneteket produkál, például megemelkedik a pulzusszáma és a vérnyomása, valamint kortizol, az úgynevezett „stresszhormon”, szabadul fel. Ezek a változások természetesen befolyásolhatják az anyatej minőségét és összetételét, amely a csecsemők táplálásának fő eszköze.
Bizonyított tény, hogy a babák az anyjuk érzelmi állapotára finom érzékenységgel reagálnak.
Ez a jelenség különösen érdekes az újdonsült anyák számára, akik gyakran érhetik magukat frusztráló helyzetekben.
A fent említett kutatás során úgy találták, hogy a csecsemők jelentős százaléka, akár 80%, az anyai stressz hatására megváltozott viselkedésmintákat mutat. A kutatók azt vették észre, hogy az anyák nyugtalan, frusztrált állapotában lévő babák tükrözik ugyanezeket az érzelmi állapotokat: ők is nyugtalanabbak, rosszabbul alszanak és táplálkozási szokásaik tekintetében is felborulhat a ritmus. Ezek a kiváltott válaszreakciók alátámasztják azt a felvetést, hogy az anyai stressz közvetlen hatással lehet a baba érzelmi és fizikai állapotára is.
Egy másik kutatás, amelyet a Californiai Egyetemen végeztek, azt mutatta, hogy az ideges anyák gyermekeinek stresszszintje magasabb volt, amit az úgynevezett kortizol szintek mérésével állapítottak meg. Az eredmények azt sugallják, hogy a kortizol szint emelkedése a csecsemő szervezetében összefügghet az anyai stresszel.