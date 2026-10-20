„Azt hitte a randi azt jelenti, hogy egész estére az övé vagyok” – A férfiak úgy érzik, joguk van a testünkhöz

Egy profi
Egy szórakozóhelyen megkaptam a pasitól, hogy azt hitte, nála alszom, mert „egész este fizette a piámat!” Közöltem vele, hogyha ez volt a célja, akkor ezt a pénzt egy örömlányra kellett volna költenie, akinél biztosra mehetett volna.
Kibérelve
Első randi volt (Tinder, mi más…) és örültem, mert ő legalább – az előző három úriemberrel ellentétben – hellyel-közzel úgy nézett ki, mint a fotóin. Na azért ő sem ugyanúgy – mert a képeken azért fiatalabbnak tűnt, és a kiírt 185 centis magasságot is túlzásnak tartottam legalább 3 centivel – de még így is kiemelkedett a mezőnyből.
Nem volt köztünk őrült kémia, de normálisnak tűnt, tudtunk beszélgetni, így simán adtam volna egy újabb randit, de erre végül nem került sor. A srác ugyanis megütközött és vérig sértődött azon, hogy a délutáni kétórás kávézós-találkozó után mondtam neki, hogy lassan indulnom kell, mert estére programom van.
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„De hát amikor megbeszéltük a randit én azt hittem, hogy egész este az enyém vagy! Ez most akkor azt jelenti, hogy nem jössz fel hozzám? A programod után sem?”
Csak annyit tudtam kinyögni, hogy ő azt gondolta, hogy engem egész estére kibérelt vagy mi…?
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