„Az utazás is művészet és rájöttem: jobb, ha nem akarok mindent kipipálni a térképen”
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / „Az utazás is művészet és rájöttem:...

„Az utazás is művészet és rájöttem: jobb, ha nem akarok mindent kipipálni a térképen”

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.15.

Az utazás mindig is különleges helyet foglalt el az életemben. A világjárás azonban nem csak a helyek kipipálásáról szól, hanem a pillanatok megéléséről is.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Gyerekkoromban az utazás ritka, kivételes esemény volt. Egy-egy nyaralás évente talán összejött, de általában ugyanoda mentünk: közeli, ismerős helyekre, itthon. Akkoriban még nem volt divat a világjárás, és nem is volt egyszerű. Útlevél kellett, időnként engedélyek, hosszú szervezés. Az utazás luxus volt, nem életforma.

Megtanulni megérkezni, nem csak elindulni

Tizenévesen egyre több buszos kiránduláson vettem részt – hol a családdal, hol az iskolával –, és minden alkalommal úgy éreztem, kicsit tágul a világom. Egész nyarakat dolgoztam végig, csak hogy a szezon végén én is útra kelhessek.

A mai napig emlékszem, mennyire büszke voltam, amikor a saját félretett, hétvégi munkákból keresett pénzemből jutottam el Koppenhágába.

Olvass még a témában

Később a párom külföldi munkát vállalt, ráadásul olyat, ami nem helyhez kötött: így az utazás a mindennapjaink részévé vált. Amíg tanultam, szakdolgozatot írtam, vagy épp elkezdtem az online munkáimat, sokszor vele tartottam. Volt, hogy hónapokat töltöttünk egy arab országban, máskor hosszú heteket (a semmi közepén) Dél-Olaszországban, Boszniában vagy éppen a Holland határ mellett. Én pedig megtapasztaltam, mennyire más ott élni valahol, mint „turistáskodni”. Alkalmazkodni, időnként óvatoskodni, megtanulni, hogyan élnek az emberek, mire büszkék, mit tartanak fontosnak…

Persze voltak olyan időszakok is, amikor az utazás inkább munka volt, mint élmény. Heti hat nap dolgoztunk, és csak a hetedik volt szabad. Volt, hogy döntenünk kellett: hazamegyünk a családhoz, vagy inkább útra kelünk, és megnézünk valamit, ami ott van a közelben? Bármennyire is fáradtak voltunk, sokszor választottuk a kalandot – utólag meg tudom veregetni a vállunkat, mert ez nagyon jó döntés volt.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Ezt hozza 2025. október 15. a numerológia szerint – éles intuíció és lelki béke

Ezt hozza 2025. október 15. a numerológia szerint – éles intuíció és lelki béke
Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?

Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?
Így ápold és tisztítsd a kültéri bútoraidat, ha vége a nyárnak

Így ápold és tisztítsd a kültéri bútoraidat, ha vége a nyárnak
Ez vár rád a munkában idén februárban – zodiákusod szerint

Ez vár rád a munkában idén februárban – zodiákusod szerint
5 okot is mondunk, amiért be kell szerezned rózsavizet

5 okot is mondunk, amiért be kell szerezned rózsavizet
5 oka is van, amiért NE irtsd ki a csalánt a kertedből

5 oka is van, amiért NE irtsd ki a csalánt a kertedből
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK