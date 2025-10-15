„Az utazás is művészet és rájöttem: jobb, ha nem akarok mindent kipipálni a térképen”

Az utazás mindig is különleges helyet foglalt el az életemben. A világjárás azonban nem csak a helyek kipipálásáról szól, hanem a pillanatok megéléséről is.

Gyerekkoromban az utazás ritka, kivételes esemény volt. Egy-egy nyaralás évente talán összejött, de általában ugyanoda mentünk: közeli, ismerős helyekre, itthon. Akkoriban még nem volt divat a világjárás, és nem is volt egyszerű. Útlevél kellett, időnként engedélyek, hosszú szervezés. Az utazás luxus volt, nem életforma.

Megtanulni megérkezni, nem csak elindulni

Tizenévesen egyre több buszos kiránduláson vettem részt – hol a családdal, hol az iskolával –, és minden alkalommal úgy éreztem, kicsit tágul a világom. Egész nyarakat dolgoztam végig, csak hogy a szezon végén én is útra kelhessek.

Később a párom külföldi munkát vállalt, ráadásul olyat, ami nem helyhez kötött: így az utazás a mindennapjaink részévé vált. Amíg tanultam, szakdolgozatot írtam, vagy épp elkezdtem az online munkáimat, sokszor vele tartottam. Volt, hogy hónapokat töltöttünk egy arab országban, máskor hosszú heteket (a semmi közepén) Dél-Olaszországban, Boszniában vagy éppen a Holland határ mellett. Én pedig megtapasztaltam, mennyire más ott élni valahol, mint „turistáskodni”. Alkalmazkodni, időnként óvatoskodni, megtanulni, hogyan élnek az emberek, mire büszkék, mit tartanak fontosnak…

Persze voltak olyan időszakok is, amikor az utazás inkább munka volt, mint élmény. Heti hat nap dolgoztunk, és csak a hetedik volt szabad. Volt, hogy döntenünk kellett: hazamegyünk a családhoz, vagy inkább útra kelünk, és megnézünk valamit, ami ott van a közelben? Bármennyire is fáradtak voltunk, sokszor választottuk a kalandot – utólag meg tudom veregetni a vállunkat, mert ez nagyon jó döntés volt.

