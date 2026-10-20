Az ősz nem csak melankóliát hoz, a vágyaidat is felerősítheti

Sokan úgy tartják, hogy az ősz a bekuckózás és a melankólia évszaka – de van egy másik oldala is, amiről kevesebbet beszélünk. Több ember tapasztalja, hogy ilyenkor erősebben vágyik a közelségre, az érintésekre és a meghittségre.

Amikor októberben hűvösebbre fordul az idő, mindig azt hallom magam körül, hogy ez a melankólia, a bekuckózás és a lelassulás időszaka. Pedig van egy másik oldala is ennek az évszaknak, amiről sokkal kevesebbet beszélünk, és ami szerintem legalább annyira valós. Sok ember tapasztalja, hogy ősszel valahogy közelebb vágyik a másikhoz, többet gondol a közelségre, az érintésekre és a meghittségre, mint nyáron.

Férfiak őszintén: mit látnak a feleségük arcán húsz év után A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mit mondanak a kutatások a hormonokról

Van néhány érdekes kutatási eredmény, ami legalábbis magyarázatot adhat erre az érzésre. A tesztoszteron, ami nemcsak a férfiak, hanem a nők vágyának is fontos mozgatórugója, egyes kutatások szerint ősszel éri el az éves csúcsát, nyáron pedig a mélypontját. Ez a változás egy lehetséges magyarázat arra, miért érzi sok ember úgy, hogy ősszel valahogy erősebbek a vágyai.

A tesztoszteron ugyanis az egyik legfontosabb hormon, ami a szexuális vágyért és a kezdeményezőkészségért felelős, így ha a szintje évszakosan ingadozik, az akár a hangulatunkon és a viselkedésünkön is nyomot hagyhat. Az őszi emelkedés ráadásul egybeesik azzal az időszakkal, amikor a testünk amúgy is átáll a hűvösebb hónapokra, és sokan élénkebbnek, energikusabbnak érzik magukat, mint a forró nyári hetekben. Olvass még a témában „Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá Elemzed az érzéseidet, ahelyett hogy megélnéd őket? A pszichológia szerint ez egyfajta védekezés 6 dolog, amire a 40-hez közeledve végre nem vagyok hajlandó több energiát pazarolni A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak

A természetben is megfigyelhető, hogy számos élőlény szaporodási ciklusa összefügg az évszakváltással, és bár az ember jóval összetettebb, mint a legtöbb állat, érdemes elgondolkodni azon, hogy a biológiai ritmusaink mennyire őrzik még ezeknek a mintázatoknak a nyomát.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.