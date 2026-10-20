Az ősz nem csak melankóliát hoz, a vágyaidat is felerősítheti

Amikor októberben hűvösebbre fordul az idő, mindig azt hallom magam körül, hogy ez a melankólia, a bekuckózás és a lelassulás időszaka. Pedig van egy másik oldala is ennek az évszaknak, amiről sokkal kevesebbet beszélünk, és ami szerintem legalább annyira valós. Sok ember tapasztalja, hogy ősszel valahogy közelebb vágyik a másikhoz, többet gondol a közelségre, az érintésekre és a meghittségre, mint nyáron.
Mit mondanak a kutatások a hormonokról
Van néhány érdekes kutatási eredmény, ami legalábbis magyarázatot adhat erre az érzésre. A tesztoszteron, ami nemcsak a férfiak, hanem a nők vágyának is fontos mozgatórugója, egyes kutatások szerint ősszel éri el az éves csúcsát, nyáron pedig a mélypontját. Ez a változás egy lehetséges magyarázat arra, miért érzi sok ember úgy, hogy ősszel valahogy erősebbek a vágyai.
A tesztoszteron ugyanis az egyik legfontosabb hormon, ami a szexuális vágyért és a kezdeményezőkészségért felelős, így ha a szintje évszakosan ingadozik, az akár a hangulatunkon és a viselkedésünkön is nyomot hagyhat. Az őszi emelkedés ráadásul egybeesik azzal az időszakkal, amikor a testünk amúgy is átáll a hűvösebb hónapokra, és sokan élénkebbnek, energikusabbnak érzik magukat, mint a forró nyári hetekben.
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A természetben is megfigyelhető, hogy számos élőlény szaporodási ciklusa összefügg az évszakváltással, és bár az ember jóval összetettebb, mint a legtöbb állat, érdemes elgondolkodni azon, hogy a biológiai ritmusaink mennyire őrzik még ezeknek a mintázatoknak a nyomát.
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