Kiderült: ennyire egészséges szokás, ha nyitott ablaknál alszol

Az alvás minősége sok tényezőtől függ, többek között attól is, hogyan és mikor szellőztetjük a hálószobát. A nyitott ablaknál való alvás előnyei és hátrányai egyaránt fontos szempontok lehetnek.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az alvás az egyik legfontosabb regeneráló folyamat a test és a lélek számára. Nem véletlen, hogy sok szakértő szerint ez a „legjobb wellness-kezelés”, amit magunknak adhatunk.

Az azonban, hogy mennyire lesz valóban pihentető az éjszaka, számos tényezőtől függ – többek között attól is, hogyan és mikor szellőztetjük a hálószobát.

A friss levegőnél kevés dolog hat nyugtatóbban elalvás előtt

Régen imádtam nyitott ablaknál aludni, tényleg úgy éreztem, hogy a hajnali levegő hatására sokkal mélyebben és jobban pihenek. De mióta anya lettem, jóval könnyebben felébredek a legkisebb zajra is, márpedig a néma csend sajnos nem jellemző a környékünkre. Olvass még a témában Ezért olyan különlegesek a júliusban született babák Lassan ingatja a macska a farkát? A cicusok farok-kommunikációja 700-800 kalória mínusz egy óra alatt! Ezzel a 3 edzésformával lehetséges Ezért érdemes salátát grillezned, és ahogy csináld

Ugyanakkor van logika a nyitott ablak mellett történő alvásban: kutatások szerint a jól szellőztetett, oxigéndús környezet hozzájárul a gyorsabb elalváshoz és a mélyebb alváshoz. Ráadásul, ha az evolúciót nézzük, akkor ez a lehetőség legalább részben biztosítja számunkra a természetes közeget.

Hozzá kell tennünk azt is, hogy a hűvösebb levegő szintén előnyös: alváskutatók szerint az ideális szobahőmérséklet 16–18 Celsius-fok között van, mert ilyenkor tud a test a legoptimálisabban regenerálódni.

Mindezt alátámasztandó, egy 2018-as holland tanulmány kimutatta, hogy ha a hálószobában nyitott ablak vagy ajtó biztosítja a jobb levegőáramlást, a résztvevők gyorsabban elalszanak és kevesebbszer ébrednek fel az éjszaka során. Úgyhogy egyértelműen megfontolandó a kérdés: hogyan tudnánk ezt a körülményt otthon is leutánozni?

A cikk folytatódik, lapozz!