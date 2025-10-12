Kiderült: ennyire egészséges szokás, ha nyitott ablaknál alszol

Az alvás az egyik legfontosabb regeneráló folyamat a test és a lélek számára. Nem véletlen, hogy sok szakértő szerint ez a „legjobb wellness-kezelés”, amit magunknak adhatunk.
Az azonban, hogy mennyire lesz valóban pihentető az éjszaka, számos tényezőtől függ – többek között attól is, hogyan és mikor szellőztetjük a hálószobát.
A friss levegőnél kevés dolog hat nyugtatóbban elalvás előtt
Régen imádtam nyitott ablaknál aludni, tényleg úgy éreztem, hogy a hajnali levegő hatására sokkal mélyebben és jobban pihenek. De mióta anya lettem, jóval könnyebben felébredek a legkisebb zajra is, márpedig a néma csend sajnos nem jellemző a környékünkre.
Olvass még a témában
Ugyanakkor van logika a nyitott ablak mellett történő alvásban: kutatások szerint a jól szellőztetett, oxigéndús környezet hozzájárul a gyorsabb elalváshoz és a mélyebb alváshoz. Ráadásul, ha az evolúciót nézzük, akkor ez a lehetőség legalább részben biztosítja számunkra a természetes közeget.
Hozzá kell tennünk azt is, hogy a hűvösebb levegő szintén előnyös: alváskutatók szerint az ideális szobahőmérséklet 16–18 Celsius-fok között van, mert ilyenkor tud a test a legoptimálisabban regenerálódni.
Mindezt alátámasztandó, egy 2018-as holland tanulmány kimutatta, hogy ha a hálószobában nyitott ablak vagy ajtó biztosítja a jobb levegőáramlást, a résztvevők gyorsabban elalszanak és kevesebbszer ébrednek fel az éjszaka során. Úgyhogy egyértelműen megfontolandó a kérdés: hogyan tudnánk ezt a körülményt otthon is leutánozni?