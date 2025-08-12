Az agy három nyelve: test, érzelmek és gondolatok

Schuszter Borka: Ezen a 3 nyelven beszél az agyad

Agyunk nem csupán a gondolkodás központja, hanem egy sokrétű kommunikációs központ is. Nap mint nap feldolgozunk gondolatokat, érzéseket, benyomásokat – de ezek nem egyetlen „nyelven” íródnak bennünk. A pszichiáterek és neurológusok szerint agyunk három alapvető „nyelvet” használ: a test nyelvét, az érzelmek nyelvét és a gondolatok nyelvét. Ezek együtt alakítják azt, hogyan érzékeljük a világot, hogyan hozunk döntéseket, és hogyan viselkedünk másokkal. De mit is jelent pontosan ez a három „nyelv”?

A test nyelve – a biológia szava

Az első és legősibb nyelv, amit agyunk „beszél”, a test nyelve. Ez nem más, mint az agy és a test közötti folyamatos, reflexszerű kommunikáció. Agyunk olyan fizikai jeleket figyel és küld, mint az éhség, fáradtság, fájdalom vagy feszültség. Ezek az impulzusok meghatározzák az alapállapotunkat, és hatással vannak arra is, hogyan reagálunk a külvilágra.