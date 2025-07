Artériatisztítás természetesen: 5 étel, amivel sikerülhet

Tudtad, hogy a szíved egészségéért egészen egyszerű lépésekkel, például néhány olyan étellel is tehetsz, ami valószínűleg most is ott van a kamrádban? Lehet, hogy elsőre meglepően hangzik, de bizonyos hétköznapi alapanyagoknak fontos szerepe lehet a szív- és érrendszeri egészség védelmében – különösen akkor, ha a magas koleszterinszintről van szó – hívta fel rá a figyelmet nemrégiben a Parade.

Sokakat érint a magas koleszterinszint Tudtad, hogy a magas koleszterinszint gyakran teljesen tünetmentes? Sokan úgy élnek együtt vele, hogy észre sem veszik – egészen addig, amíg egy rutinvizsgálat vagy egy ijesztőbb panasz rá nem irányítja a figyelmet. Hazánkban is komoly problémát jelent: a KSH és a hazai szakmai szervezetek adatai szerint a magyar felnőttek közel felét érinti valamilyen szinten a kóros koleszterinszint. A 240 mg/dl feletti érték már egyértelműen a magas koleszterin kategóriájába tartozik – és ezzel együtt megnő a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is.

