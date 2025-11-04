Almás sütőtökszelet: ez a mennyei őszi finomság az egészségednek is kedvez

Ha van gyümölcs és zöldség, aminek minden ősszel nagy sikere van, az minden kétséget kizáróan az alma és a sütőtök. Nem is csoda, hiszen ezekből a szezonális finomságokból nagyszerű ételek és italok is készíthetőek, miközben az egészségünknek is kedvezhetünk velük. Ha pedig szívesen ennél egy mennyei süteményt, amiben mindkettő megtalálható, akkor készítsd el Yumna Jawad, a Feel Good Foodie receptfejlesztőjének almás sütőtökszeletét, aminek az illatánál már csak a pozitív tulajdonságai csodálatosabbak.

Az alma és a sütőtök már önmagukban is tápláló élelmiszernek számítanak, de ha a kettőt ötvözöd ennek a nagyszerű süteménynek a formájában, akkor egy különösen nagyszerű végeredményt kaphatsz. A sütőtök ugyanis tele van A- és C-vitaminnal, rosttal, magnéziummal és káliummal, miközben az alma az egyik legkedvezőbb gyümölcs az emésztésünk számára, illetve együttesen a gyulladáscsökkentő hatásuk is jelentős. Ha pedig elkészíted ezt a süteményt, a tojás hozzáadásával a fehérjebeviteledet is jelentősen növelheted.

Reggelire is ideális lehet

Ha te is gyakran vagy bajban azzal, hogy mit reggelizz, mert nincs ötleted, vagy esetleg sietned kell, az almás sütőtökszelet nagyszerű opció lehet. Elkészítheted már előző nap, így reggel csak annyi dolgod lesz, hogy vegyél belőle egy szeletet a tányérodra, és máris kaptál egy tápláló, finom reggelit. De természetesen kiváló desszert is lehet, és tízóraira, valamint uzsonnára is megállja a helyét. Az már pedig csak a ráadás, hogy könnyen magaddal viheted dolgozni is.

