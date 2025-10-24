Innen tudod, hogy Sigma típusú férfival vagy. Őt tartják a legjobb társnak!

Címlap / Szerelem / Innen tudod, hogy Sigma típusú férfival...

Innen tudod, hogy Sigma típusú férfival vagy. Őt tartják a legjobb társnak!

Szőke Angéla
Írta 2025.10.24.

A társadalom előszeretettel kategorizálja nemcsak a nőket, de a férfiakat is. A macho, extrovertált és arrogáns rosszfiúk számítanak Alfa hímnek, a csendes, jólelkű és gyengéd férfiak pedig Bétának, de természetesen ennél sokkal árnyaltabb a kép. Mivel nonszensz, hogy csak ez a kétféle férfi típus létezzen, nézzük, milyen a Sigma férfi.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Tudja, mit akar

Most bizonyára azon gondolkozol, ki lehet Sigma férfi az ismeretségi körödben és bizonyára többen is vannak. Legtöbbször a Sigma olyan ember, aki erős, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, független gondolatvilággal és nem kell fogni a kezét az életben. Nem büszkén páváskodó, de nem is szégyellős, visszahúzódó személyiség.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Innen tudod, hogy Sigma típusú férfival vagy. Őt tartják a legjobb társnak!

Innen tudod, hogy Sigma típusú férfival vagy. Őt tartják a legjobb társnak!
Innen tudod, hogy Sigma típusú férfival vagy. Őt tartják a legjobb társnak!

Innen tudod, hogy Sigma típusú férfival vagy. Őt tartják a legjobb társnak!
30 éve még nem féltették a gyerekeket az utcán – Amiért ma már minden szülő aggódik

30 éve még nem féltették a gyerekeket az utcán – Amiért ma már minden szülő aggódik
5 csillagjegy, akinek hatalmasat változhat az élete novemberben

5 csillagjegy, akinek hatalmasat változhat az élete novemberben
5 világsztár, aki gyomorgyűrű segítségével teljesen lefogyott

5 világsztár, aki gyomorgyűrű segítségével teljesen lefogyott
Ebből az ásványi anyagból rengeteg kismama hiányt szenved egy új kutatás szerint

Ebből az ásványi anyagból rengeteg kismama hiányt szenved egy új kutatás szerint
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK