Innen tudod, hogy Sigma típusú férfival vagy. Őt tartják a legjobb társnak!

A társadalom előszeretettel kategorizálja nemcsak a nőket, de a férfiakat is. A macho, extrovertált és arrogáns rosszfiúk számítanak Alfa hímnek, a csendes, jólelkű és gyengéd férfiak pedig Bétának, de természetesen ennél sokkal árnyaltabb a kép. Mivel nonszensz, hogy csak ez a kétféle férfi típus létezzen, nézzük, milyen a Sigma férfi.

Tudja, mit akar

Most bizonyára azon gondolkozol, ki lehet Sigma férfi az ismeretségi körödben és bizonyára többen is vannak. Legtöbbször a Sigma olyan ember, aki erős, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, független gondolatvilággal és nem kell fogni a kezét az életben. Nem büszkén páváskodó, de nem is szégyellős, visszahúzódó személyiség.

