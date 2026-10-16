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A zodiákus Grincsei – 4 csillagjegy, aki már most kiakad a karácsony gondolatától
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A zodiákus Grincsei – 4 csillagjegy, aki már most kiakad a karácsony gondolatától

Váradi Petra
Írta 2026.10.16.
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Nem mindenki várja izgatottan a karácsonyt! Ez a négy csillagjegy legszívesebben kihagyná az ünnepi felhajtást.

Miközben egyesek már októberben a karácsonyi vásárokról, az ünnepi menüről és a tökéletes ajándékokról álmodoznak, mások legszívesebben elbújnának, amíg le nem kerülnek a díszek a fákról. A csillagok szerint vannak olyan jegyek, akik nehezen viselik az ünnepek körüli felhajtást, a kötelezőnek érzett programokat és a végtelen készülődést. Lássuk, kik a zodiákus igazi Grincsei, akiknek már a karácsony említésétől is égnek áll a hajuk!

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1. Bak – Nincs ideje a felesleges felhajtásra

A Bak számára az év vége nem feltétlenül a meghitt pihenésről szól, hiszen ilyenkor is pontosan látja maga előtt a megoldandó feladatokat. Miközben mások a karácsonyi hangulatot keresik, ő inkább azt számolgatja, mennyi pénzt visz el az ajándékozás, hány teendő vár még rá, és hogyan lehetne mindent a lehető leghatékonyabban elintézni. A túlzott költekezés és a feleslegesnek érzett ünnepi kötelezettségek különösen bosszantják. Nem arról van szó, hogy ne szeretné a családját, vagy ne tudna örülni egy meghitt estének, egyszerűen nem érti, miért kellene heteken át stresszelni néhány ünnepi nap miatt. A Bak akkor érzi jól magát karácsonykor, ha minden szervezetten zajlik, és végre jut ideje arra is, hogy nyugodtan hátradőljön.

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