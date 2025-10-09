A nők csaknem 50%-a ezt bánja meg legnagyobb eséllyel az életében

A nők csaknem 50%-a ezt bánja meg legnagyobb eséllyel az életében

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.09.

Talán nincs is olyan ember, aki legalább egyszer ne tűnődött volna el azon, vajon „mi lett volna, ha másként alakulnak a dolgok”… De mi az, amit valóban sokan megbánnak?

Egy kutatás, amelyet a Northwestern Egyetem és az Illinoisi Egyetem végzett 2011-ben, rámutatott arra, hogy a nők majdnem 50%-ának legnagyobb megbánása romantikus kapcsolataihoz kötődik. A felmérés során 370 különböző korú felnőttet kérdeztek meg, és az eredmények szerint a nők jelentős része visszatekintve úgy érzi, hogy a szerelmi életükben hozott döntéseik nem mindig voltak helyesek. 

De mit is jelent pontosan ez a megbánás?

A kutatás szerint a nők 44%-a párkapcsolati kérdésekben hozott olyan döntést, amit nagyon megbánt. Meglepő, de az arány jóval magasabb a nőknél, mint a férfiak körében, ahol csak 19% nyilatkozott hasonlóan. Mi lehet az oka ennek a jelentős különbségnek? Talán a társadalmi elvárások, az érzelmi bevonódás, vagy egyszerűen a romantikus kapcsolatoknak tulajdonított nagyobb súly a női életben?

Egyesek számára a legnagyobb fájdalmat, megbánást az a kapcsolat hordozza magában, amiben sosem jött össze „igazán” a dolog. Éppen ez az oka annak, hogy még évek, évtizedek után is ott motoszkál a gondolat, hogy „mi lett volna, ha…”

Ezek az elmulasztott lehetőségek, az elfeledett szerelmek gyakran mélyebb nyomot hagynak, mint azok a kapcsolatok, amelyek ugyan megvalósultak, de nem működtek, hiszen ezeknél nem érezzük azt, hogy nem tettünk próbát, nem adtunk esélyt magunknak. 

A nők csaknem 50%-a ezt bánja meg legnagyobb eséllyel az életében

