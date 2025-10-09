A nők csaknem 50%-a ezt bánja meg legnagyobb eséllyel az életében

Talán nincs is olyan ember, aki legalább egyszer ne tűnődött volna el azon, vajon „mi lett volna, ha másként alakulnak a dolgok”… De mi az, amit valóban sokan megbánnak?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Egy kutatás, amelyet a Northwestern Egyetem és az Illinoisi Egyetem végzett 2011-ben, rámutatott arra, hogy a nők majdnem 50%-ának legnagyobb megbánása romantikus kapcsolataihoz kötődik. A felmérés során 370 különböző korú felnőttet kérdeztek meg, és az eredmények szerint a nők jelentős része visszatekintve úgy érzi, hogy a szerelmi életükben hozott döntéseik nem mindig voltak helyesek.

De mit is jelent pontosan ez a megbánás?

A kutatás szerint a nők 44%-a párkapcsolati kérdésekben hozott olyan döntést, amit nagyon megbánt. Meglepő, de az arány jóval magasabb a nőknél, mint a férfiak körében, ahol csak 19% nyilatkozott hasonlóan. Mi lehet az oka ennek a jelentős különbségnek? Talán a társadalmi elvárások, az érzelmi bevonódás, vagy egyszerűen a romantikus kapcsolatoknak tulajdonított nagyobb súly a női életben?

Ezek az elmulasztott lehetőségek, az elfeledett szerelmek gyakran mélyebb nyomot hagynak, mint azok a kapcsolatok, amelyek ugyan megvalósultak, de nem működtek, hiszen ezeknél nem érezzük azt, hogy nem tettünk próbát, nem adtunk esélyt magunknak.

A cikk folytatódik, lapozz!