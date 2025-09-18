A nap, amikor nem elnyomni próbáltam a szorongásomat, hanem megérteni, megváltoztatta az életemet

Schuszter Borka őszintén vall arról, hogyan változtatta meg életét az a nap, amikor nem elnyomni próbálta a szorongását, hanem megérteni. A cikk rávilágít arra, hogy a szorongás kezelése nem az elfojtásról szól, hanem a megértésről.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Őszintén hittem azt, hogy mestere vagyok a szorongás kezelésének. Nem is olyan bonyolult: csak le kell nyomni jó mélyre, úgy tenni, mintha ott sem lenne, és végigmenni a napon, a feladatokon, akkor is, ha közben úgy érzem, kiszakad a mellkasom. Jó, így leírva már tényleg hülyeségnek tűnik… De nekem hosszú időbe telt, míg rájöttem: a szorongásra nem az a megoldás, ha letagadom. Sőt.

Sokáig azt hittem, hogy a szorongás valami olyasmi, amit egyszerűen el kell rejteni. Elfojtani, letagadni, álcázni – mintha nem is létezne. Mint nő, erre kondicionáltak: akkor is végezd el a feladatodat, ha kimerült vagy.

Akkor is mosolyogj, ha legszívesebben sírnál.

Akkor is nézz ki rendezettnek és „prezentálhatónak”, ha belül darabjaidra hullsz. Egy ideig működik ez a stratégia – sőt, bizonyos helyzetekben akár hasznosnak is tűnhet. De amikor a mindennapok alapműködésévé válik, akkor lassan, észrevétlenül, komoly károkat okoz.

A cikk folytatódik, lapozz!