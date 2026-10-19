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A legrosszabb mondat, ami egy párkapcsolatban elhangozhat – ugye te sem tűröd?
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A legrosszabb mondat, ami egy párkapcsolatban elhangozhat – ugye te sem tűröd?

Váradi Petra
Írta 2026.10.19.
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Ez az egy mondat többet árul el a párkapcsolatról, mint gondolnád. Mutatjuk, miért ne tűrd a rendszeres leértékelést!

Van olyan mondat, amely egyetlen pillanat alatt képes megkérdőjelezni mindazt, amit magadról gondolsz. Különösen akkor fáj, ha attól hallod, akinek a szeretetében és támogatásában elvileg biztonságra kellene találnod. Egy párkapcsolatban természetesek a viták és a nézeteltérések, de van egy határ, amelyet nem lenne szabad átlépni: amikor a másik fél nem a problémát akarja megoldani, hanem a te önbecsülésedet rombolja le.

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Első hallásra talán csak egy dühből kimondott megjegyzésnek tűnik, valójában azonban súlyos üzenetet hordoz. Aki ezt vágja a párja fejéhez, azt sugallja, hogy a másik önmagában nem elég értékes, és mindent neki köszönhet, amit az életben elért. Mintha a kapcsolatban betöltött szerepe feljogosítaná arra, hogy megkérdőjelezze a másik képességeit, döntéseit és emberi értékét.

Az ilyen kijelentés különösen fájdalmas lehet akkor, ha a felek hosszú ideje együtt vannak, közös otthont építettek, gyermeket nevelnek, vagy nehéz időszakokon mentek keresztül egymás mellett. Ilyenkor a mondat nemcsak az aktuális vitáról szólhat, hanem az egész közös múltat is átértelmezheti: vajon tényleg egyenrangú társak vagytok, vagy az egyik fél úgy gondolja, hogy a másik az ő jóindulatából lehet ott, ahol van?

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